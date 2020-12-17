Как выглядит будущий зять Романа Абрамовича?

Личная жизнь дочери олигарха Романа Абрамовича — Софьи, до сих пор скрывалась за семью печатями, однако все тайное когда-нибудь становится явным. Девушка сама немного приоткрыла эту сторону своей жизни. На странице в Instagram Софья Абрамович выложила фото со своим вероятным возлюбленным.

«Счастье — это мягко сказано», — написала девушка под снимком.

На нем Софья и некий мужчина стоят по пояс в лазурной воде бассейна и улыбаются, нежно друг друга обнимая. Личность жениха однако, пока неизвестна.

Instagram @sofiaabramovich97

Подписчики Софьи оценили фото. Они завалили пару теплыми словами, а кто-то даже предположил, что парень с девушкой ждут ребенка.

«Какие вы классные! Любви вам неземной!»;

«Счастья вам!»;

«Скоро бэйби»;

«Не совсем понял. Уже можно поздравлять?» — написали под публикацией фолловеры девушки.

Известно, что Софья окончила колледж Royal Holloway Лондонского университета. Она занимается конным спортом и путешествует. Ее родители, Роман и Ирина Абрамович, несмотря на развод 13 лет назад, продолжают общаться и вместе воспитывают детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что третья жена российского миллиардера Дарья Жукова ждет ребенка от греческого олигарха.