Как выглядит будущий зять Романа Абрамовича?
Дочь олигарха показала фото жениха.
Фото, видео: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda; Instagram @sofiaabramovich97
Личная жизнь дочери олигарха Романа Абрамовича — Софьи, до сих пор скрывалась за семью печатями, однако все тайное когда-нибудь становится явным. Девушка сама немного приоткрыла эту сторону своей жизни. На странице в Instagram Софья Абрамович выложила фото со своим вероятным возлюбленным.
«Счастье — это мягко сказано», — написала девушка под снимком.
На нем Софья и некий мужчина стоят по пояс в лазурной воде бассейна и улыбаются, нежно друг друга обнимая. Личность жениха однако, пока неизвестна.
Подписчики Софьи оценили фото. Они завалили пару теплыми словами, а кто-то даже предположил, что парень с девушкой ждут ребенка.
«Какие вы классные! Любви вам неземной!»;
«Счастья вам!»;
«Скоро бэйби»;
«Не совсем понял. Уже можно поздравлять?» — написали под публикацией фолловеры девушки.
Известно, что Софья окончила колледж Royal Holloway Лондонского университета. Она занимается конным спортом и путешествует. Ее родители, Роман и Ирина Абрамович, несмотря на развод 13 лет назад, продолжают общаться и вместе воспитывают детей.
Ранее 5-tv.ru писал, что третья жена российского миллиардера Дарья Жукова ждет ребенка от греческого олигарха.
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