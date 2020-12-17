«Особо не светилась»: Асмус показала, как на самом деле выглядит уже месяц
Актриса призналась своим подписчикам, что последний месяц выкладывала в сеть старые фотографии.
Фото, видео: Instagram @asmuskristina
Актриса Кристина Асмус призналась своим подписчикам в Instagram, как выглядит на самом деле уже целый месяц. Селебрити опубликовала снимок, на котором предстала с темно-каштановыми волосами.
«Открою вам секрет — на самом деле я покрасилась уже месяц назад. Но нельзя было показывать, так шо я маскировалась», — призналась артистка (сохранена орфография автора — Прим.ред.).
Асмус также рассказала, что дабы не раскрыть секрет, она все это время публиковала в сети старый фотографии, а спектакли играла в парике.
«Первые несколько дней шарахалась, когда мимо зеркала проходила — вообще непривычно было. А сейчас уже даже и не помню себя светлой», — честно написала артистка и спросила у своих подписчиков о том, насколько естественный у них цвет волос, и чтобы они хотели в нем поменять.
Фолловеры моментально откликнулись на новую публикацию своей любимицы, однако мнения разделились. Одним новый образ понравился, другие посчитали, что светлый оттенок волос Асмус идет больше.
После развода с Гариком Харламовым Кристина Асмус стала позволять себе разные эксперименты, в том числе и с прической.
Ранее 5-tv.ru публиковал снимок, на котором Асмус показалась с розовыми волосами.
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