Мария Шарапова сказала «да» британскому миллионеру

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Анна Васильева
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Знаменитая на весь мир теннисистка объявила о помолвке с бизнесменом Александром Гилксом.

Фото, видео: Instagram @mariasharapova

Прославленная российская теннисистка Мария Шарапова поделилась со своими подписчиками в Instagram радостной новостью. Она выходит замуж.

Избранником 33-летней спортсменки стал 40-летний выходец из семьи британских аристократов Александр Гилкс. Жениху россиянки принадлежит часть акций аукциона Phillips, а также собственный онлайн-аукцион — Paddle8. Кроме того, он занимает пост в правлении Нью-Йоркской академии искусств. Среди его знакомых много знаменитых и влиятельных людей.

«Я тебе сказала „да“ еще в первый день нашей встречи. Или мы просто это так красиво скрывали?» — написала в сети Шарапова.

Instagram @mariasharapova

Комментарии под новым постом быстро наполнились поздравлениями от радостных поклонников пары. Когда состоится свадьба, Мария Шарапова не уточнила.

В феврале 2020-го, еще до начала пандемии, Forbes оценил доход российской теннисистки за годы профессиональных выступлений. По их данным, Шарапова заработала 197,8 миллиона долларов.

Тогда же россиянка заявила о том, что приняла решение завершить спортивную карьеру. В ее активе 39 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации. Также она успела побывать первой ракеткой мира и стала пятикратной чемпионкой турниров серии «Большого шлема». В 2012-м Шарапова завоевала серебро на Олимпийских играх в Лондоне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что осенью этого года Мария Шарапова вошла в список богатейших женщин США. Кроме того, она обзавелась ранчо в Санта-Барбаре.

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