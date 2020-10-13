Мария Шарапова вошла в список богатейших женщин США

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Валентин Черников
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В рейтинге Forbes теннисистка оказывается далеко не в первый раз.

Мария Шарапова вошла в список богатейших женщин США

Фото: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda

В рейтинг богатейших бизнесвумен США вошла российская теннисистка Мария Шарапова. По данным журнала Forbes, ее состояние оценивается в 200 миллионов долларов. В представленном списке она заняла 87 место из 97.

По данным издания, основную часть дохода Шараповой принес спорт. Другая часть заработка пришлась на основанную ей в 2012 году кондитерскую компанию Sugarpova.

33-летняя чемпионка стала одной из двух дебютанток рейтинга моложе 40 лет вместе с 34-летней певицей Леди Гагой. При этом экс-первая ракетка мира обошла поп-звезду по доходам. Состояние артистки составляет 150 миллионов.

Первое место в списке богатейших дам Соединенных Штатов третий год подряд занимает соосновательница компании ABC Supply Диана Хендрикс с состоянием в восемь миллиардов долларов. На второй строчке оказалась основательница компании Epic Джуди Фолкнер — с 5,5 миллиарда. Третье место досталось Мег Уитман, ранее возглавлявшей eBay, а ныне — сервис стриминга коротких видео Quibi. Ее доход оценивается в пять миллиардов.

Мария Шарапова проживает в США 25 лет и имеет там вид на жительство помимо российского гражданства. С 2004 по 2015 год она возглавляла список самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes.

Ранее 5-tv.ru писал, кто из звезд российского шоу-бизнеса зарабатывает больше всех.

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