Сделать попу и умереть: «Мексиканская Кардашьян» скончалась после глютеопластики

«Мексиканская Кардашьян» Джоселин Кано скончалась после очередной операции по увеличению ягодиц, сообщает таблоид The Sun. Издание отмечает, что 29-летняя модель в начале декабря отправилась в Колумбию и легла там под нож пластического хирурга.

Девушка старалась поддерживать в соблазнительной форме свою фигуру. Ее аккаунт в Instagram насчитывает практически 13 миллионов подписчиков со всего мира.

Модель проживала в местечке Ньюпорт-Бич в Калифорнии. На церемонии прощания из-за коронавирусных ограничений смогли присутствовать несколько десятков человек. Родственники Джоселин Кано устроили трансляцию траурной церемонии в прямом эфире на YouTube.

Знаменитость появилась на свет в семье мигрантов из Мексики. Еще в школьные годы девушка начала сниматься для местных журналов. Позднее она приняла решение получить высшее образование и окончила университет в Сан-Диего, получив профессию микробиолога.

Популярность к Джоселин Кано пришла в 2015 году. К тому момент она уже успела сняться в клипе и стать героиней множества фотосессий. В 2018 году модель занялась дизайном купальников. «Мексиканская Кардашьян» не видела ничего зазорного в искусственном улучшении своих внешних качеств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пластический хирург, пациентка которого скончалась после операции, арестован в Петербурге.