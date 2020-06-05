Пластический хирург, пациентка которого скончалась после операции, арестован в Петербурге

В Петербурге под домашний арест отправлен пластический хирург Гурам Папиашвили, после операции которого умерла 62-летняя пациентка.

Медицинские манипуляции проводили в частной стоматологической клинике. Лицензии на пластику, а также необходимого оборудования, там не было. Спустя два дня от кровотечения и сепсиса после незаконного вмешательства женщину пытались спасти уже в государственной больнице, но безуспешно.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что погибшей после пластической операции в частной стоматологии оказалась доктор медицинских наук.