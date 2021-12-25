Как сделать так, чтобы загаданное в Новый год желание точно сбылось

Медиум, таролог и маг Элена Гамаюн рассказала, что влияет на исполнение желаний, загаданных в новогоднюю ночь. Об этом пишет ФАН.

Эксперт считает, что часто человек загадывает совсем не то, чего хочет на самом деле. На основании техники генеративного коучинга и техники квантовой психологии медиум выяснила: чтобы желание исполнилось, нужно создать определенные условия. Человек должен не только грезить об исполнении мечты, но и всем телом стремиться к этому.

«Нужно, чтобы желание было экологичным и в итоге не навредило. Когда тело, сердце и ум идут в одну сторону, желание, как правило, исполняется. Но если желание не истинно, то тут и результат соответствующий», — объяснила Гамаюн.

Таролог отметила, что загадать желание можно не только в праздничную ночь. Для этого подходит и 21 декабря — день зимнего солнцестояния. Также озвучивать вселенной свои мечты можно во все дни вплоть до старого Нового года.