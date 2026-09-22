Новорожденную назвали Элиас: ученые нашли самую молодую экзопланету

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 17 0

Космический «младенец» помогает раскрыть тайны небесных тел.

Ученые нашли самую молодую экзопланету — подробности

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Space: найдена самая молодая экзопланета

Астрономы обнаружили планету Elias 2-24 b, которая считается самой молодой из известных экзопланет и находится на раннем этапе формирования. Об этом сообщило Space.

Небесное тело обнаружили исследователи, изучавшие архивные данные наблюдений. Экзопланета Elias 2-24 b расположена примерно в 450 световых годах от Земли, имеет массу, сопоставимую с Юпитером, и погружена в газопылевой диск, где происходит ее формирование.

Возраст планеты оценивается менее чем в миллион лет. Ранее самой молодой считалась группа из четырех экзопланет, возраст которых превышал пять миллионов лет.

«Наши модели формирования планет уже с трудом объясняют существование предыдущих рекордсменов по самой молодой из известных планет. Elias 2-24 b показывает, что даже в наших лучших моделях формирования планет не учитываются некоторые важные процессы», — заявил соавтор исследования, профессор Института астрофизических исследований в Чили Лукас Сьеза.

Открытие сделали после анализа данных, полученных с помощью обсерватории Кека на Гавайях. Ученые изучали звезду Elias 2-24, вокруг которой находится диск из вещества. Предыдущие наблюдения с помощью комплекса ALMA и Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории указывали на возможное наличие объекта внутри этого диска.

Для подтверждения находки исследователи использовали данные коронографа телескопа «Кек». Этот прибор позволяет блокировать яркий свет звезды и наблюдать излучение объектов, которые находятся рядом с ней.

По словам руководителя исследования Андреа Бернарди, обнаружение планеты в промежутке внутри диска подтвердило предположение ученых.

«Планеты должны быть найдены внутри промежутков, поскольку они их вырезали. И это именно то место, где мы нашли Elias 2-24 b», — отметил Бернарди.

Исследователи считают, что открытие позволит лучше изучить ранние этапы формирования планет. В будущем ученые рассчитывают получить новые данные с помощью космического телескопа Нэнси Грейс Роман НАСА, оснащенного усовершенствованным коронографом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
84.10
-0.10 96.37
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:25
«Без прошлого нет будущего»: Долина считает, что дети должны знать историю
10:19
В Севастополе обезвредили агента спецслужб Украины
10:12
Новорожденную назвали Элиас: ученые нашли самую молодую экзопланету
10:04
Четверо учеников пострадали в результате стрельбы в лицее Турции
9:59
«Диагноз персонажа»: Дюжев обратился к целительнице, чтобы сыграть Распутина
9:50
«Кумир — Иисус Христос»: Дюжев о силе молитвы и Бога

Сейчас читают

Трамп не увидел рекордных цен на дизель: при Байдене все равно было дороже
Россиянам несколько раз увеличат пенсии в 2027 году
Не ее собственность: Долина рассказала всю правду о «своей новой квартире»
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен