Новорожденную назвали Элиас: ученые нашли самую молодую экзопланету

Space: найдена самая молодая экзопланета

Астрономы обнаружили планету Elias 2-24 b, которая считается самой молодой из известных экзопланет и находится на раннем этапе формирования. Об этом сообщило Space.

Небесное тело обнаружили исследователи, изучавшие архивные данные наблюдений. Экзопланета Elias 2-24 b расположена примерно в 450 световых годах от Земли, имеет массу, сопоставимую с Юпитером, и погружена в газопылевой диск, где происходит ее формирование.

Возраст планеты оценивается менее чем в миллион лет. Ранее самой молодой считалась группа из четырех экзопланет, возраст которых превышал пять миллионов лет.

«Наши модели формирования планет уже с трудом объясняют существование предыдущих рекордсменов по самой молодой из известных планет. Elias 2-24 b показывает, что даже в наших лучших моделях формирования планет не учитываются некоторые важные процессы», — заявил соавтор исследования, профессор Института астрофизических исследований в Чили Лукас Сьеза.

Открытие сделали после анализа данных, полученных с помощью обсерватории Кека на Гавайях. Ученые изучали звезду Elias 2-24, вокруг которой находится диск из вещества. Предыдущие наблюдения с помощью комплекса ALMA и Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории указывали на возможное наличие объекта внутри этого диска.

Для подтверждения находки исследователи использовали данные коронографа телескопа «Кек». Этот прибор позволяет блокировать яркий свет звезды и наблюдать излучение объектов, которые находятся рядом с ней.

По словам руководителя исследования Андреа Бернарди, обнаружение планеты в промежутке внутри диска подтвердило предположение ученых.

«Планеты должны быть найдены внутри промежутков, поскольку они их вырезали. И это именно то место, где мы нашли Elias 2-24 b», — отметил Бернарди.

Исследователи считают, что открытие позволит лучше изучить ранние этапы формирования планет. В будущем ученые рассчитывают получить новые данные с помощью космического телескопа Нэнси Грейс Роман НАСА, оснащенного усовершенствованным коронографом.

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