В Севастополе обезвредили агента спецслужб Украины

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Обвиняемый вел разведку расположения объектов Черноморского флота.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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В Севастополе обезвредили агента спецслужб Украины, его подозревают в госизмене и организации террористической деятельности.

В ФСБ сообщили: задержанный по заданию куратора вел разведку, уточнял расположение объектов Черноморского флота в городе. Снимки отправлял противнику. При обыске силовики изъяли телефон с перепиской.

По данным следствия, обвиняемый вступил в контакт с разведкой киевского режима по собственному желанию. Суд отправил его под стражу.

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