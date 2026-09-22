В Севастополе обезвредили агента спецслужб Украины
Обвиняемый вел разведку расположения объектов Черноморского флота.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru
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В Севастополе обезвредили агента спецслужб Украины, его подозревают в госизмене и организации террористической деятельности.
В ФСБ сообщили: задержанный по заданию куратора вел разведку, уточнял расположение объектов Черноморского флота в городе. Снимки отправлял противнику. При обыске силовики изъяли телефон с перепиской.
По данным следствия, обвиняемый вступил в контакт с разведкой киевского режима по собственному желанию. Суд отправил его под стражу.
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