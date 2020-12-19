«Никакой личной жизни!» — солистка Little Big не может найти мужа из-за пандемии
Вокалистка скандальной группы Софья Таюрская пожаловалась, что загруженность работой и запрет на тусовки в связи с коронавирусом лишают ее шансов на счастливый брак и материнство.
Фото, видео: Instagram @sonyatayurskaya
Солистка группы Little Big Софья Таюрская пожаловалась своим подписчикам в Instagram-сторис на полное отсутствие личной жизни. Она записала несколько роликов в студии звукозаписи, пока ее коллеги были на кофе-брейке.
Девушка, которой только что сделали эффектный макияж и прическу, сокрушалась, что после работы не сможет отправиться на тусовку или мероприятие и показать себя во всей красе — коронавирус и связанные с ним ограничения лишили ее такой возможности.
«Иногда так тянет пойти куда-нибудь. Намарафетиться, с кем-то познакомиться… Чертова пандемия!» — возмущалась Таюрская.
Певица заметила, что запрет на крупные мероприятия и остановившаяся светская жизнь, вероятно, разделили ее с будущим избранником. По ее мнению, шансов на свидание с новым интересным мужчиной теперь просто нет!
«А вдруг где-то сейчас ходит-гуляет прекрасный, одинокий молодой человек, будущий отец моих детей, а из-за пандемии мы не можем с ним встретиться нигде. Вот почему?! Почему жизнь так несправедлива. В итоге я все время на работе — никакой личной жизни. Вот как я себе на работе смогу найти будущего мужа? Никак!» — сетует Софья.
Стоит отметить, что у Таюрской множество данных, которые не позволят ей остаться без кавалеров. Она и знаменитая артистка, и привлекательная женщина, которая популярна как в реальной жизни, так и в сети. На своей странице в Instagram Таюрская регулярно демонстрирует свою красоту. Девушка не раз даже вызывала неоднозначную реакцию публики фотографиями топлес и в откровенных нарядах. Певица честно признавалась, что роскошная фигура далась ей непросто — жесткие диеты даже привели к расстройству пищевого поведения.
Ранее 5-tv.ru публиковал эротическое видео вокалистки Little Big, с помощью которого она решила бороться с назойливыми фолловерами.
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