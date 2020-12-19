«Самый лучший»: Навка рассказала о семейной жизни с Песковым

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не знал, что его Татьяна Навка является олимпийской чемпионкой по фигурному катанию, когда они познакомились. Об этом и других подробностях семейной жизни знаменитая спортсменка рассказала в эфире радио «Комсомольская правда».

«Я до сих пор не знаю, правда это или нет. Говорит, не знал я, думал, что ты девушка с обложки или из телевизора, которая рекламирует краску для волос», — призналась Навка в интервью Тине Канделаки.

По ее словам, Песков, что называется «классический русский мужик». Он отличный отец, хозяйственный, у него «золотые руки». Вместе супруги любят посещать театр, кино, кататься на коньках и лыжах, ходить в баню.

«Он меня всегда поддерживает в сложные моменты, успокаивает. Дома он прекрасный, любящий, очень семейный… Самый лучший», — поделилась Татьяна.

Кроме того, фигуристка отметила, что никогда не просит деньги у мужа, так как способна сама себя обеспечить.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка поженились в 2015 году. Годом ранее у них родилась дочь. Также они воспитывают детей от предыдущих браков.

Как писал 5-tv.ru, Дмитрий Песков рассказал, как его семья перенесла COVID-19.