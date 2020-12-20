Скандальный блогер Лена Миро прошлась по всем участникам реалити-шоу «Дом-2» после новостей о закрытии программы после 16-ти лет работы. Недавно она уже предрекла из-за этого скорый развод ведущей Ксении Бородиной. Новый пост в своем блоге Миро посвятила карьерным перспективам всех остальных звезд передачи.

«Что будут жрать тунеядцы? — обратилась известная скандалистка к подписчикам. — На что будут жить десятки голодных, но ярких провинциалов дальше?»

Миро перечислила основные проблемы в одночасье лишившихся надежного заработка «звезд». Это отсутствие нормальной профессии, сомнительная репутация, «накрученные» аккаунты в Instagram, которые им даже не принадлежат. Блогер полагает, что закрытие «Дома-2» грозит серьезными финансовыми сложностями даже ведущим передачи, что говорить об обычных участниках.

Далеко не все смогут жить успешно, как Виктория Боня, полагает Миро.

«Чем могут прокормить себя бывшие участники, можно увидеть на примере Бони. Хочу похвалить ее — она единственная, кто смог остаться на плаву после ухода. Способны ли нынешние участники быть такими, как Боня? Очевидно, нет».

После всех этих резких заявление Миро сделала неожиданное признание.

«За годы существования публичного дома-2 я словила Стокгольмский синдром — искренне сочувствую и переживаю за дальнейшую судьбу секс-террористов», — саркастически написала она.

Подписчики блогера в комментариях обсудили с ней, как звезды «Дома-2» будут выкручиваться из ситуации.

«Любая работа, не требующая больших интеллектуальных способностей»;

«Хоть бы деньги откладывали на будущее без бревна»;

«Мемуары, наверное, писать начнут»;

«Все на панель!»

Сами участники долгоиграющего проекта не верят в его закрытие. Многие из них уже намекнули фанатам на скорый «переезд» «Дома-2» на другой канал.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько Бузова, Бородина и Собчак могли заработать благодаря «Дому-2».