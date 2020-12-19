Сколько Бузова, Бородина и Собчак заработали благодаря «Дому-2»?

«Вечное» реалити-шоу «Дом-2», которое породило множество новых телезвезд, скоро не станет. Накануне прошла информация, что телеканал ТНТ закрывает телестройку. 5-tv.ru решил выяснить, как благородное дело по устройству чужих судеб на протяжении 16 лет, в результате помогло разбогатеть его ведущим.

Ксения Собчак — 4,4 миллиона долларов в год

Instagram @xenia_sobchak

Дочь покойного мэра Санкт-Петербурга проработала на проекте восемь лет и была самой высокооплачиваемой ведущей шоу всех времен. В различных интервью она хвасталась, что получает по 100 тысяч долларов в месяц, пишет сайт KP.RU. По словам экс-участника Рустама Солнцева, гонорар, например, Ольги Бузовой тогда составлял около пяти тысяч долларов. А сегодня один из ведущих Влад Кадони зарабатывает не больше 140 тысяч рублей в месяц.

После ухода с «поляны любви» карьера Ксении шла только в гору. Девушка даже была кандидатом в президенты России на последних выборах. Она ведет популярное YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», участвует в киноработах своего второго мужа режиссера Константина Богомолова. Знаменитость также воспитывает сына Платона от первого брака с актером Максимом Виторганом. Журналистка входит в рейтинг Forbes как одна из самых успешных звезд страны моложе 40 лет. Она получает внушительный доход от ведения корпоративов и рекламы в Instagram.

Ольга Бузова — 2,7 миллиона долларов в год

Instagram @buzova86

Об этой представительнице легендарного шоу сегодня не говорит только ленивый. Она была одной из первых участниц проекта, а теперь стала едва ли не главной звездой отечественного шоубиза. За работу на телестройке 10 лет назад она получала около пяти тысяч долларов в месяц, а предполагаемая сумма на данный момент — как минимум 30 тысяч. Но это все равно лишь часть ее баснословного дохода. Годовой заработок Бузовой по версии Forbes составляет почти три миллиона долларов.

Аккаунт Бузовой в Instagram — самый популярный среди отечественных звезд. Он насчитывает более 22, 6 миллиона подписчиков. В октябре 2017 года выпустила дебютный альбом «Под звуки поцелуев». За первые 15 минут сборник возглавил рейтинг российского iTunes. Бузова восемь раз играла в большом кино саму себя, выпустила собственное вино и криптовалюту, открыла ресторан. Певица была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Развод со спортсменом дал старт невероятному взлету в ее карьере. Сейчас девушка встречается с рэпером Давидом Манукяном, и поклонники пары с нетерпением ждут их свадьбы.

Ксения Бородина — 800 тысяч долларов в год

Instagram @borodylia

Если о Собчак было известно и до проекта, то ее первая напарница была мало знакома широкому зрителю 16 лет назад. Но сегодня она находится в том же списке Forbes, что и Ксения. В 2008 году предприимчивая девушка вместе со стилистом Сергеем Зверевым открыла салон красоты. Она также зарабатывала как приглашенная звезда мероприятий, а в 2015 году стала владелицей собственного салона и ресторана.

Бородина имеет один из самых популярных instagram-аккаунтов в России, за ее жизнью следит более 16 миллионов фолловеров. Стоимость рекламного поста в ее аккаунте — от 200 тысяч рублей. По слухам, доход Ксении Бородиной от «Дома-2» составляет не менее двух миллионов рублей в месяц. Телеведущая замужем за бизнесменом Курбаном Омаровым. Она воспитывает двух дочерей — четырехлетнюю Теону и 11-летнюю Машу от первого брака с Юрием Будаговым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отреагировали главные звезды «Дома-2» на известие о закрытии реалити-шоу.