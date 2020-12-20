Затаиться и не дышать: чем опасен период с 21 по 31 декабря?

До нового, 2021 года остаются считанные дни. Но как бы ни захватывала дух праздничная суматоха, важно быть предельно осторожным, напоминает астролог Алена Никольская. В беседе с 5-tv.ru эксперт объяснила, какие события на предстоящей неделе заставят людей поменять свое мировоззрение.

Говоря о празднике, Никольская вздыхает с облегчением: 2020-й был действительно очень напряженным. А все из-за шести затмений, оказавших серьезное влияние на привычное течение жизни. Вследствие «небесных хороводов» начинались протесты, бунты, повысился уровень преступности. И последние дни уходящего года, как оказалось, не станут исключением.

«21 декабря, в понедельник, произойдет сразу несколько событий: Солнце перейдет в знак Козерога, а Сатурн и Юпитер соединятся. Последний раз это происходило более 700 лет назад! Кроме того, в последние 10 дней будут напряженные аспекты между Марсом и Плутоном» — заявляет астролог, объясняя, что спровоцирует очередную волну негатива.

По словам Алены Никольской, землянам необходимо максимально собраться и затаиться, чтобы не стать жертвами агрессии со стороны. Важно, в частности, избегать публичных мест и лишних случайных контактов. Идеально этот период подходит для самоанализа. И, если некоторые дела требуют незамедлительных решений, лучше посвятить им все свободное время, чтобы не переносить прошлое в новый год.

Как правильно встретить Новый год?

Астролог Алена Никольская напоминает: «хозяином» 2021 года будет металлический бык — семейное животное. А это значит, что настало время вспомнить о традициях. Если есть возможность, отметьте праздник в окружении родных и близких сердцу людей, приготовьте любимые, простые блюда, наденьте в новогоднюю ночь что-то теплое и уютное.

«В своей одежде используйте только натуральные ткани. Тона должны быть белые, серебристые, бежевые или коричневые. Если не хотите в 2021-м проблем — красный цвет не надевайте. Когда будете наряжать елку и украшать дом постарайтесь использовать металлические элементы. Ну, а на столе должны быть исключительно те блюда, которые любит бык: много травки — овес, пшеница — и ни в коем случае не готовьте телятину или говядину», — заключила эксперт.

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