Грядущий год обещает быть богатым на финансовые неожиданности и не всегда позитивные события. Астролог Алена Никольская предупредила, что нужно с умом подходить к вопросам вложения своих средств, а также к крупным покупкам. По ее словам, 2021 год неблагоприятен для дерзких инвестиций.

Уран в знаке Тельца

Положение Урана в грядущем году может развернуть колесо фортуны для всех знаков зодиака в благоприятную для них сторону. При правильном подходе, это поможет зодиакам поправить материальное положение.

«Телец — знак финансовый, денежный, банковский, а Уран в этом знаке — это всегда неожиданности в финансовой сфере. Вы можете получить материальную прибыль совершенно не рассчитывая на это», — заявила астролог.

Кроме того, Никольская подчеркнула, что любой неверный или слабо продуманный шаг может привести к серьезным потерям в денежной сфере, поэтому необходимо подходить к вопросу инвестиций и вложений весьма серьезно.

Сатурн и Юпитер в Водолее

Положение Сатурна и Юпитера в 2021 году, по словам астролога, предвещает неожиданности в разных сферах, возможность посмотреть на обыденные вещи под новым углом и найти неожиданные решения старым проблемам и вопросам.

Алена Никольская отметила, что выигрыши в финансовой сфере будут связаны с высокими технологиями. Другими словами, победить смогут лишь те, кто доверяет розыгрышам, которые проводятся посредством компьютера и сети интернет.

«Тем не менее, помните, что ставить все на кон в 2021 году — нецелесообразно. Сатурн не любит халаявщиков и может вас серьезно наказать», — добавила эксперт.

В заключение Никольская заметила, что в грядущем году белого металлического быка, необходимо приложить усилия для собственного обогащения. Это животное символизирует труд и напористость, и только при этих условиях «одарит» человека деньгами.

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