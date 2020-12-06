Финансовая фортуна: как наладить отношения с деньгами в 2021 году — совет астролога

|
Татьяна Меркер
1 281

Эксперт Алена Никольская рассказала о влиянии планет на материальное положение всех знаков.

Фото, видео: URA.RU/TASS / Анна Майорова, 5-tv.ru

Грядущий год обещает быть богатым на финансовые неожиданности и не всегда позитивные события. Астролог Алена Никольская предупредила, что нужно с умом подходить к вопросам вложения своих средств, а также к крупным покупкам. По ее словам, 2021 год неблагоприятен для дерзких инвестиций.

Уран в знаке Тельца

Положение Урана в грядущем году может развернуть колесо фортуны для всех знаков зодиака в благоприятную для них сторону. При правильном подходе, это поможет зодиакам поправить материальное положение.

«Телец — знак финансовый, денежный, банковский, а Уран в этом знаке — это всегда неожиданности в финансовой сфере. Вы можете получить материальную прибыль совершенно не рассчитывая на это», — заявила астролог.

Кроме того, Никольская подчеркнула, что любой неверный или слабо продуманный шаг может привести к серьезным потерям в денежной сфере, поэтому необходимо подходить к вопросу инвестиций и вложений весьма серьезно.

Сатурн и Юпитер в Водолее

Положение Сатурна и Юпитера в 2021 году, по словам астролога, предвещает неожиданности в разных сферах, возможность посмотреть на обыденные вещи под новым углом и найти неожиданные решения старым проблемам и вопросам.

Алена Никольская отметила, что выигрыши в финансовой сфере будут связаны с высокими технологиями. Другими словами, победить смогут лишь те, кто доверяет розыгрышам, которые проводятся посредством компьютера и сети интернет.

«Тем не менее, помните, что ставить все на кон в 2021 году — нецелесообразно. Сатурн не любит халаявщиков и может вас серьезно наказать», — добавила эксперт.

В заключение Никольская заметила, что в грядущем году белого металлического быка, необходимо приложить усилия для собственного обогащения. Это животное символизирует труд и напористость, и только при этих условиях «одарит» человека деньгами.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 знаков зодиака, для которых 2020 год закончится удачно.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
74.25
-0.95 90.26
-0.93
Финансовая фортуна: как наладить отношения с деньгами в 2021 году — совет...

Последние новости

18:54
Пара из Дзержинска заживо сожгла собутыльницу из-за ревности
18:37
Солнцеву пригрозили «массовой отпиской» за публикацию фото «постаревшей» Долиной
18:21
Сатановский придумал колкий ответ США, отрицающим господство РФ на Курилах
18:03
Илья Яббаров заявил, что они с женой покинули «Дом-2» по вине ведущих
17:46
«Папа в цветнике»: Яна Поплавская показала редкое фото с внучкой и падчерицей
17:34
Финансовая фортуна: как наладить отношения с деньгами в 2021 году — совет астролога

Сейчас читают

Преддверие солнечного затмения: чего ждать от недели с 7 по 13 декабря?
Вдова Табакова объяснила, почему актер оставил без наследства старших детей
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 декабря

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
В Мурманске началась полярная ночь