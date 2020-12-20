Илья Авербух и Елизавета Арзамасова поженились — видео

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Виктория Андреева
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Селебрити до последнего уверяли публику, что не намерены официально оформлять отношения в ближайшее время.

Фото, видео: Instagram @liza_arzamasova

Знаменитый фигурист Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова официально узаконили свои отношения. Торжественная церемония бракосочетания состоялась 20 декабря в Москве.

Селебрити до последнего уверяли публику, что не намерены жениться в ближайшее время. Вероятно, просто решили сделать поклонникам предновогодний сюрприз.

Несмотря на всю торжественность момента, в ЗАГС Елизавета пришла без белого пышного платья, а на Илье не было того самого, сказочного черного смокинга. 25-летняя невеста предпочла традиционному наряду платье небесно-голубого цвета с открытым декольте, а 47-летний жених — белую футболку, темный пиджак и светлые брюки.

Как и следовало того ожидать, в момент произнесения торжественных слов сотрудницей ЗАГСа нежная и трогательная Арзамасова не смогла сдержать слез. Но как только Авербух надел ей на палец заветное колечко, тут же счастливо улыбнулась.

«Маршрут построен!» — забавно подписала видео с церемонии Елизавета.

Instagram @liza_arzamasova

Судя по реакции в сети, поклонники были рады услышать новость о женитьбе актрисы и фигуриста. И хоть их отношения были тайной напротяжение многих месяцев, фанаты единогласно утверждают, что эти влюбленные идеально подходят друг другу.

«Боже, какое счастье!!!»

«Ура, Лизочка, так рада за вас!!!»

«Ну какие молодцы!!! Очень круто! Счастья вам на долгие годы!»

«Это же новогоднее чудо!!! Вы лучшие!!! И с детишками не затягивайте!» — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как трогательно Елизавета Арзамасова поздравила Илью Авербуха с днем рождения.

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