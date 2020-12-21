Не только Арзамасова: ТОП-3 звезд, вышедших замуж не в свадебных платьях

Актриса Елизавета Арзамасова удивила поклонников своим скромным нарядом, который предпочла надеть на церемонию бракосочетания с фигуристом Ильей Авербухом. В ЗАГС девушка пришла не в белом пышном платье, а в прямом, небесно-голубом, с открытым декольте. Однако она не первая из звезд, кто отважился на такое. 5-tv.ru составил ТОП-3 знаменитостей, которые отказались от традиционного платья невесты.

Анфиса Чехова

В 2015 году телеведущая Анфиса Чехова вышла замуж за актера Гурама Баблишвили. Они сыграли свадьбу на Сейшелах. На невесте было надето легкое лавандовое платье с пышной юбкой из нескольких слоев прозрачного тюля, хорошо подчеркивающее фигуру звезды. В тон ее наряду оделся и жених. На нем были светло голубые джинсы и такого же цвета сорочка. Особенно хорошо их наряды смотрелись на фоне лазурного моря.

Instagram @achekhova

Наташа Королева

Не стала оригинальничать и певица Наташа Королева. Вступая в свой первый брак в 1992 году, она надела обычное бежевое платье. Никакой пышной свадьбы у нее и певца Игоря Николаева не было. Они просто расписались в ЗАГСе. Однако Королева отыгралась на церемонии бракосочетания со стриптизером Сергеем Глушко, надев платье с откровенным декольте и ажурным корсетом.

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Ольга Серябкина

Для свадебной церемонии с сыном грузинского бизнесмена Георгия Начкебией экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина примерила сразу три платья от российских дизайнеров — Ulyana Sergeenko, WOS и Rasario. Одно из них (третье в «карусели» — прим. ред.) — прозрачное и очень короткое, расшитое блестящими пайетками и открывающее бедра певицы. Многие поклонники сочли, что такой наряд больше подходит для дискотеки, чем для торжественной церемонии. Впрочем, саму светскую львицу это нисколько не смутило. По словам Серябкиной, она всегда вдохновлялась образами Брижит Бардо, Одри Хепберн и Кэролин Бессетт-Кеннеди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vogue Russia (@voguerussia)

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