Как сын Ильи Авербуха оценил видео со свадьбы отца?
Прославленный фигурист женился на звезде «Папиных дочек» Елизавете Арзамасовой.
Фото, видео: Instagram @liza_arzamasova, @averbukhofficial
Прославленный фигурист Илья Авербух и российская актриса Елизавета Арзамасова, наконец, решили узаконить свои отношения. Правда звезды сделали это втайне: о церемонии бракосочетания не знали ни коллеги пары, ни их друзья. Даже сын спортсмена Мартин поздравил отца с радостным событием в Instagram. Поклонников долгое время интересовало, как наследник Авербуха относится к его новым отношениям. Судя по комментарию юноши, он рад за папу и желает ему всего наилучшего.
«Папа, рад за тебя и за нас! Счастья!» — написал Мартин.
«Спасибо сынок, мы все вместе!» — ответил Авербух наследнику.
«Спасибо, Мартин!» — добавила Арзамасова.
Теплые пожелания знаменитостям оставили многие звезды. Среди них певица и актриса Анна Семенович, фигурист Александр Жулин, звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович» и другие. Фанаты были растроганы нежным постом.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, как развивался роман Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха, а также как отнеслась к замужеству актрисы ее мамы.
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