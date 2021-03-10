Что ждет Россию в 2021 году — предсказания Матроны Московской

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Рита Цветкова
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Матрона — одна из самых почитаемых ясновидящих, признанных православной церковью, и многие ее видения сбылись.

Что ждет Россию в 2021 году — предсказания Матроны Московской

Фото: globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda

Каким будет для России 2021 год? На этот вопрос еще в прошлом веке частично ответила Матрона Московская. Она является одной из самых почитаемых ясновидящих, признанных православной церковью.

Что касается 2021 года, Матрона считала, что вопросов к властным структурам у россиян станет гораздо меньше. В стране окрепнет патриотический дух, и все больше людей уверуют в Бога. Темные времена закончатся, и общее настроение граждан улучшится. Людей ждет перспективное будущее, а не войны или конец света.

По мнению ясновидящей, 2021 год пройдет без крупных вооруженных столкновений в России и других государствах, утихнет конфликт с Украиной, пишет астролог Елена Кравцова для сайта znakomstva-s-inostrantsami.ru. Но в политической сфере возможен кризис, однако волевые поступки руководства страны станут решающими в вопросе возрождения семейных и духовных ценностей.

Россия в будущем году вырвется в лидеры на международной арене, избавится от долгов и санкций. Все попытки подорвать прочность позиций страны окажутся безрезультатными. РФ будет сотрудничать с Китаем, Индией, Бразилией, Мексикой, Венесуэлой и странами Африки. А Евросоюз ждут проблемы с мигрантами, которые хлынут новыми потоками из неблагополучных частей мира. По мнению Матроны, это ослабит экономику западных стран.

Храм с мощами Матроны находится в столице, и он стал местом паломничества тысяч верующих, нуждающихся в помощи святой. При жизни некоторые считали ее блаженной, другие называли целительницей. Одним из первых сбывшихся предсказаний матроны стала октябрьская революция 1917 года. Она также поведала о грядущей казни Николая Второго и его семьи в 1918 году и смерти Иосифа Сталина.

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