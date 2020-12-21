Меньшова пожаловалась, что в детстве ее ни разу не выбрали Снегурочкой

Известная телеведущая Юлия Меньшова пожаловалась, что в детстве на новогодних елках в детсаду ей ни разу не довелось быть Снегурочкой и даже Снежинкой. Но она считает, что именно этот факт стал рычагом для ее успешной карьеры во взрослой жизни. Свой пост в Instagram о детских комплексах, которые формируют нас не меньше, чем данные природой таланты, 51-летняя Меньшова проиллюстрировала своими детскими фотографиями.

«Каждый год я замирала в ожидании, что наконец, скажу бабушке, что срочно необходимо добывать белые ситец и марлю, вытаскивать из коробки с новогодними игрушками замявшийся прошлогодний дождик, и прочие блестяшки, чтобы украшать костюм. Но… фигушки!» — написала Юлия.

Instagram @juliavmenshova

По словам артистки, счастье кружить в танце вокруг Деда Мороза и держаться за посох всегда доставалось «более красивым и пригожим» девочкам, а ей самой приходилось довольствоваться ролями «белочек и прочих лесных жителей». А один раз Меньшова была узбечкой в тюбетейке и читала стихи Агнии Барто: «У москвички две косички, у узбечки 25».

«Так что, имейте в виду, если в вашей жизни вас тоже не выбрали Снежинкой или Снегурочкой, вы можете рвануть, как ракета», — подбодрила своих подписчиков Юлия Меньшова.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Юлия Меньшова дала несколько вредных советов женщинам за 50 — например, одеваться не по возрасту и кричать на родных.