«Портал черноты»: таролог о неудачах, которые преследуют актеров «Тайн следствия»

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Алексей Хитров
Эксклюзив 4 951

Галина Янко заявила, что у актеров и создателей фильма есть враги, которые «делают им пакости».

Фото, видео: Кадр из сериала "Тайны следствия" (2000г - ...); 5-tv.ru

Таролог Галина Янко выложила в своем Telegram-канале видео, в котором рассказала, как избавиться от проклятия, которое демоны наложили на актеров популярного сериала «Тайны следствия».

Если этого не сделать, предупреждает Янко, то актеров и режиссера фильма ожидают дальнейшие неприятности и даже болезни.

«Есть проклятие, темная полоса над этим фильмом. И есть завистники, которые навели на актеров порчу. Вот эта карта показала мне, что есть враги, демоны, которые делают пакости на этот фильм. И каждый актер будет страдать. Я даже не хочу дальше смотреть, но карта очень-очень плохая», — гадает на видео таролог.

Чтобы избавиться от порчи, актерам, по словам Янко, необходимо в один день обойти семь храмов, оставить там записки за здравие каждого члена семьи, взять святую воду и просфиру. На другой день нужно точно так же обойти семь старых намоленных монастырей.

Святой водой таролог советует обтираться, а также окропить ею дом и съемочную площадку фильма.

«Так вы закроете портал черноты», — утверждает Янко.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, актеров сериала «Тайны следствия» начал преследовать злой рок. Актриса Магдалина Баурова заявляла в полицию о пропаже 13-летнего сына, другую актрису Наталью Индейкину обокрали мошенники, а актер Алексей Фалилеев попал в больницу с ушибом головы и сотрясением мозга после падения на сцене театра.

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