Таролог рассказала о том, сколько детей будет у Петросяна и Брухуновой

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Егор Измалкин
Эксклюзив 6 026

По словам экстрасенса Саоны, пара создаст большую и дружную семью.

Фото, видео: Instagram @petrosyanevgeny; 5-tv.ru

Юморист Евгений Петросян и его жена Евгения Брухунова, по слухам, ждут второго ребенка, однако, по прогнозам таролога Саоны, на этом пара не остановится. Специалист рассказала, какая родительская карьера ожидает супругов.

«От дальнейшего рода нам стоит ждать пополнения, так как они изначально планировали, чтобы у них была большая и дружная семья», — отметила Саона.

По ее словам, пара надеется на девочку, и, вероятно, так оно и будет.

«Изначально они планировали двоих-троих детей. По ступенькам у них это обязательно будет получаться», — заявила таролог.

Несмотря на существенную разницу в возрасте в 44 года пара в этом году обзавелась первенцем — сын Ваган появился в марте.

Как писал 5-tv.ru ранее, о новой беременности молодой жены Петросяна рассказали знакомые ее матери. Возможность того, что скоро у пары появится второй ребенок, не исключает и друг юмориста — писатель Георий Териков.

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