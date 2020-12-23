Скончалась супруга экс-губернатора Петербурга Полтавченко

Супруга бывшего губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко Екатерина скончалась в одной из больниц города. Об этом 78.ru сообщил источник, близкий к семье политика.

По предварительным данным, 67-летняя женщина ранее была госпитализирована с коронавирусом. На фоне COVID-19 у пациентки возникли осложнения.

Екатерина Полтавченко окончила Институт культуры по специальности библиотекаря-переводчика. Позже она дополнительно получила образование искусствоведа. В 1985 году у пары родился сын Алексей, который сейчас является учредителем нескольких бизнес-компаний.