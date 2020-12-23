Фаянсовая свадьба: какие слухи окружали Пугачеву и Галкина за девять лет брака?

Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин 23 декабря отмечают фаянсовую свадьбу — девять лет в браке. Звездная пара официально зарегистрировала отношения в 2011 году. Однако говорят, что встречаться они начали за десять лет до этого.

Пугачева и Галкин не любят разговоров об их личной жизни. Конечно, за долгие годы вместе вокруг них ходило немало слухов.

Ссоры между Пугачевой и Киркоровым

Познакомил свою тогда еще супругу Аллу Пугачеву с молодым юмористом Максимом Галкиным певец Филипп Киркоров. Это случилось в 2001 году — считается, что тогда же они и сошлись. Позже Пугачева развелась с королем отечественной эстрады, а в 2011 году оформила отношения с Галкиным.

С тех пор в сети регулярно появляются слухи, что экс-супруги поссорились и не общаются. Но все регулярно это опровергали. Взять хотя бы то, что своего первенца Киркоров назвал в честь главных женщин в своей жизни — матери и Пугачевой — Аллой-Викторией. Недавно девочке исполнилось девять лет, но Галкина с семейством на празднике не было. Это и породило новую волну слухов.

Сам Киркоров недавно признавался, что прежней близости с Пугачевой и Галкиным у них не осталось, но они по-прежнему находятся в хороших отношениях.

www.globallookpress / Victor Lisitsyn

Замок в деревне Грязь

Благодаря звездному семейству вся страна в курсе, что в Подмосковье есть деревня Грязь. Там юморист построил огромный замок — говорят, стоимость его составила 40 миллионов евро. Именно туда Галкин с Пугачевой переехали после свадьбы, там растут их дети.

В 2019 году говорили, что жители Грязи требуют у Галкина снести верхние этажи замка. Якобы тот отбрасывает тень на все селение. Пугачева тогда высмеяла «новости» — а замок стоит на месте до сих пор и регулярно мелькает в видео на странице телеведущего в Instagram.

Пару лет назад говорили, что Пугачева и Галкин с детьми решили уехать из России навсегда. Поводом для сплетен послужила покупка в 2018 году элитных апартаментов на Кипре. По слухам, они заплатили за жилье в 160 квадратных метров 152 миллиона рублей.

Но старшая дочь Примадонны, певица Кристина Орбакайте опровергла слухи. Она уточнила, что квартира на Кипре действительно есть, но только для семейного отдыха летом.

Сама Орбакайте как раз живет за границей — она много лет замужем за американским гражданином, а дочь Клавдию растит во Флориде.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Измены Галкина

В 2018 году появились сообщения, что Примадонна пережила измену молодого супруга. Якобы Галкин начал крутить роман с телеведущей Юлией Барановской. В эти слухи мало кто поверил, а сама экс-супруга Андрея Аршавина была откровенно потрясена этой ложью.

Галкин же полностью проигнорировал обвинения в СМИ и продолжил наслаждаться семейной жизнью с Аллой Пугачевой и близнецами Гарри и Лизой.

Кто мать Лизы и Гарри?

В сентябре 2013 года на свет появились двойняшки Гарри и Лиза Галкины. Их родила суррогатная мать — Пугачевой на тот момент было уже 64 года. Известно, что для рождения малышей использовали замороженные много лет назад яйцеклетки самой Примадонны.

Но в сети все равно регулярно ходят слухи, что мать детей — совсем другая женщина. Кого только не выбирают в качестве биологической родительницы близнецов. Есть даже версия, что снова стать матерью Пугачевой помогла ее дочь Кристина Орбакайте.

В отцовстве Галкина никто не сомневается — Гарри просто копия самого Максима в детстве. А Лизу называют «клоном» Примадонны. Впрочем, в этом году многие подметили, что умная и веселая девочка становится все больше похожа на своего брата.

Дети очень музыкальны, учат французский язык и много занимаются поделками. В 2020 году они стали первоклассниками и пошли в элитную школу неподалеку от дома. Недавно стало ясно, что они могут продолжить семейные традиции и оказаться на сцене — Гарри и Лиза Галкины исполнили попурри на фортепиано к восторгу фанатов.

Instagram @maxgalkinru

Развод

Аллу Пугачеву и Максима Галкина регулярно «разводят». Летом 2020 года с подачи продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина вновь говорили о расставании звездной четы. По его версии, Галкин в период пандемии не может обеспечить супруге тот уровень жизни, к которому она привыкла.

На все толки такого рода Галкин обычно реагирует одинаково. В этот раз он просто выложил в Instagram фото с женой.

«Не дождетесь!» — написал он.

Многие не верят, что певица действительно живет в замке и растит детей вместе с Галкиным. В ответ на это он просто показал фото Пугачевой без макияжа и в халате во время проводов близнецов утром в школу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алла Пугачева собирается записать новую песню.