Побои и запертые двери: дочь Даны Борисовой обвинила мать в насилии

Дочь Даны Борисовой обвинила мать в домашнем насилии

Дочь российской телеведущей Даны Борисовой Полина Аксенова рассказала, что ее мать применяла к ней физическую силу. Об этом девушка сообщила в личном блоге.

По словам 19-летней девушки, мать не дает покоя и постоянно бьет ее. Дочь телеведущей призналась, что не может спокойно находиться дома.

«Я так устала. Просто хочу, чтобы все знали правду. Мама систематически меня избивает, делает это жестоко и с огромным удовольствием», — заявила Аксенова.

Девушка рассказала, что Борисова преподносит родственникам ложную информацию, заявляя о страхе перед дочерью. При этом Полина утверждает, что пыталась удержать мать, когда та наносила удары.

Также дочь Борисовой поделилась тем, что мать запирает ее в квартире, а полиция бездействует.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь телеведущей Даны Борисовой Полина Аксенова оказалась в психиатрической клинике из-за обострения психического расстройства. По словам девушки, у нее диагностировали биполярное расстройство, а затем поставили другой диагноз — пограничное расстройство личности (ПРЛ).

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