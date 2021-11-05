В какие дни недели везет разным знакам зодиака

У каждого в жизни бывают удачные и неудачные моменты. Астрологи считают, что сочетание небесных светил при рождении определяет, в какие дни будет везти разным знакам зодиака.

Овны

В четверг у Овнов все будет получаться, ведь этим днем управляет их планета-покровитель, Юпитер. Они чувствуют себя увереннее именно по четвергам, готовы на решительные действия как в работе, так и в любви. Кроме того, в это время им проще дается принятие сложных решений.

Тельцы

Понедельник — день тяжелый. Но только не для Тельцов и управляющей ими Луны. Лучше всего им даются дела, начатые именно в понедельник, они бодро встречают начало новой недели и успешно добиваются поставленных целей. Ведет им и в любви, а еще в понедельник Тельцы готовы на новые интересные свершения.

Близнецы

Близнецам сложно дается принятие важных решений на неделе — сказывается двойственность их знака. Но по воскресеньям они становятся увереннее в себе, быстро убеждают в задуманном окружающих, полны энергии и позитива, как и управляющее их судьбой Солнце.

Раки

Ракам везет по вторникам, когда планета Марс особенно сильна. Во вторник они особенно бодры, готовы много и эффективно работать, а все знакомства в этот день бывают важными и даже судьбоносными. В этот день Раки чаще всего получают хорошие новости, узнают о повышении на работе или приятном денежном бонусе.

Львы

Львы — цари среди других знаков зодиака, поэтому они всегда окружены массой друзей и знакомых. Не все из них хотят Львам добра, но по субботам Сатурн обостряет их чувства и помогает избавиться от токсичных знакомых, добиться правоты и разобраться в собственных чувствах.

Девы

Представителям знака Дев везет по пятницам. Конец рабочей недели в преддверии выходных и покровительство Венеры помогает быстро решать накопившиеся проблемы, чтобы сосредоточиться на любовных отношениях. В этот день можно приятно провести время на свидании и найти себе нового партнера — на одну ночь или на долгие годы. А еще ссоры с близкими в этот день исключены, так что многие Девы проводят пятницу с семьей.

Весы

Меркурий покровительствует Весам по средам. В этот день им гарантирован успех во всех начинаниях, признание коллег и удачное заключение важных сделок. А отношениях с противоположным полом тоже все идет отлично, поэтому свидание лучше всего назначать именно в среду, пишет ASN.

Скорпион

Скорпионам везет по четвергам — будь то учеба, работа, личная жизнь или хобби. Юпитер оказывает влияние на этот день недели и помогает Скорпионам чувствовать себя на коне. У них все получается, а проигрыши обходят их стороной.

Стрельцы

Стрельцам лучше всего отложить принятие важных решений до субботы. В этот день Сатурн помогает им обрести уверенность в себе, им проще оценить свою жизнь и события в ней как бы со стороны. Получается у Стрельцов и договариваться с нужными людьми, если делать это именно в субботу.

Козероги

Козероги лучше всего ощущают себя в воскресенье, когда находятся под энергетической защитой самого Солнца. Им легче дается общение, они демонстрируют только лучшие свои качества. И вообще, по воскресеньям с Козерогами часто случается что-то хорошее.

Водолеи

Водолею лучше всего живется по вторникам, когда им помогает покровительство Марса. В этот лень у них все получается — даже самое сложное дело. В случае непонимания лучше всего довериться своей интуиции — во вторник она всегда подскажет лучший выход из любой ситуации.

Рыбы

Рыбы долго ждут своего «единственного» — слишком высоки у них требования к идеалу. И встречают они будущую любовь обычно в пятницу — еще бы, ведь этим днем ведает планета Венера. Все затеянное по пятницам у Рыб получается. Но лучше всего им в конце недели сосредоточиться на любви и отвлечься от будничной рутины.

Ранее 5-tv.ru писал, что ни в коем случае нельзя дарить на Новый год разным знакам зодиака.