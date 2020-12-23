Что категорически нельзя дарить на Новый год в 2021-м?

Стремительно приближается Новый год. В этот раз, пожалуй, боя курантов ждут как никогда раньше — уж слишком немилосердным был 2020-й. Чтобы год грядущий принес радость и счастье, во время праздника стоит соблюдать нехитрые правила. О том, какие подарки нельзя дарить, чтобы не прогневать символ года — Белого металлического быка, 5-tv.ru рассказала магистр магии, таролог Галина Янко.

Увы, придется подождать другого случая любительницам галантереи. Неудивительно, что бык не в восторге от аксессуаров, изготовленных из натуральной кожи. Зато, по словам таролога, в этом году повезло ценителям украшений.

«Бык не любит кожаные изделия — портмоне, сумочки, коробочки из кожи. Лучше делать подарки из серебра, потому что он любит яркое, серебряное. А золото он не любит. Желтое золото его раздражает», — пояснила Янко.

Также для подарка подойдут вещи из натуральных тканей — трикотаж, постельное белье, салфетки и многое другое, добавила таролог. Но для того, чтобы ваш Новый год принес удачу и благополучие, лучше уделить внимание и другим деталям празднования. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как встречать Новый 2021 год.