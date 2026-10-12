Сервис для обучения нейросетей военного назначения создали в Минобороны РФ

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 37 0

К системе уже подключились более 40 организаций.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Министерство обороны России запустило специализированный сервис, который предоставляет разработчикам беспилотных систем данные объективного контроля для обучения нейросетей военного назначения. Об этом сообщило Минобороны в канале в мессенджере МАКС.

В хранилище размещаются подготовленные видеоматериалы, полученные в результате применения FPV-дронов, а также беспилотников коптерного и самолетного типов. По словам заместителя министра обороны Дмитрия Щербинина, сервисом уже пользуются более 40 организаций, обучающих нейросети для последующей интеграции в беспилотные системы.

Для обработки информации специалисты Минобороны разработали единый классификатор данных для машинного обучения. Он позволяет систематизировать материалы и работать с ними по единому стандарту.

Результаты работы разработчиков также возвращаются в сервис. Там данные проверяются на полноту и соответствие установленному формату, после чего могут использоваться ведомством при создании и обучении собственных нейросетей.

В Минобороны отметили, что такой подход должен повысить адаптивность российских вооруженных сил к современным задачам в сфере искусственного интеллекта.

Сервис также оснащен системой защиты информации. Для обеспечения безопасности используются сертифицированные средства защиты, современные технологии криптографии и аутентификации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин заявил о необходимости научиться жить в мире с искусственным интеллектом. По его словам, стремительное развитие ИИ может повлиять на интеллектуальный уровень человечества, а также на его духовное и культурное наследие. В этой связи Путин упомянул концепцию бережной цифровизации.

Президент отметил, что социальные и гуманитарные последствия распространения ИИ требуют особого внимания. Отдельной темой он назвал риски обезличивания людей через использование заранее настроенных алгоритмов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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