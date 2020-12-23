Ограбление, стрельба, погоня: хроника дерзкого нападения на банк в Краснодаре

Спецоперация по поиску и задержанию грабителей банка развернулась в Краснодаре. События развивались почти как в кино. Ограбление, стрельба, погоня. Подозреваемые оказали сопротивление полицейским, один из которых получил ранение. Ведется розыск злоумышленников. А вот похищенный из банка терминал найден. С места события передает Сергей Петров.

С самого утра в Краснодаре девятибалльные пробки. Все въезды и выезды из города практически перекрыты — экипажи ДПС досматривают каждый автомобиль. Ищут грабителей, укравших ночью автомобиль, предположительно ВАЗ 2112, а так же взломавших отделение банка. Преступники, по предварительной информации сумели увезти с собой платежный терминал.

Нам удалось найти очевидцев кражи автомобиля. Мужчина сумел снять на камеру, как грабители садятся в машину и уезжают.

Этот автомобиль сотрудники ДПС заметили рано утром и потребовали остановиться. Злоумышленники требованию не подчинились и попытались уехать. В итоге попали в тупик, несколько раз выстрелили в полицейских — одного из них ранили в ногу. Именно тогда и удалось задержать одного из троих преступников. Вот его фотография.

«В салоне находились трое мужчин. Один из которых произвел несколько выстрелов в направлении правоохранителей. В результате нападения сотрудник ДПС получил ранения. Его напарник сумел задержать стрелявшего», — рассказал замначальника пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю Станислав Герасименко.

По предварительной информации, это ориентировка сбежавших налетчиков. Именно их сейчас и ищут полицейские. Сам платежный терминал, который преступники украли из банка остался в угнанной машине.

«При проведении осмотра транспортного средства, на котором передвигались злоумышенники, полицейские обнаружили платежный терминал, похищенный из финучреждения. В регионе проводится комплекс розыскных мероприятий», — добавил Герасименко.

В самом банке до сих пор работают следователи. Судя по всему, улик здесь осталось немало.

Это то самое отделение банка, которое ночью разгромили налетчики. Починить все, конечно, не успели. Раненый полицейский сейчас находится в больнице, его оперируют. Жизни сотрудника ДПС, по словам медиков, уже ничего не угрожает.