Пить больше или меньше? Врачи развеяли мифы о потреблении воды при коронавирусе

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 6 073

Врачи развеяли мифы о потреблении воды при коронавирусе

Пить больше или меньше? Врачи развеяли мифы о потреблении воды при коронавирусе

Фото: Depositphotos / Subbotina; 5-tv.ru

Медики подчеркнули, что необходимый для водного баланса объем зависит от наличия у пациента хронических заболеваний.

Пандемия коронавируса вызвала споры о том, как нужно регулировать водный баланс тем, кто инфицирован COVID-19. Возникло мнение, что больному коронавирусом можно выпивать в день не более 20 миллилитров воды на килограмм веса. Якобы во время болезни в легких скапливается избыточное количество воды. Увеличение дозы пациентом может навредить организму. 

 

Существует и полярное мнение, что больным COVID-19 нужно пить больше воды. 5-tv.ru проконсультировался с двумя врачами и выяснил, что из этого миф, а что — реальность.

По мнению врача-иммунолога, кандидата медицинских наук Ксении Бочаровой, пациентам с коронавирусом необходимо увеличивать дозу потребления жидкости. Однако тут есть нюансы.

«Когда повышается температура, идет повышенное потоотделение. Поэтому мы должны восстанавливать водный баланс. Но тут точно так же, как и со здоровым человеком — если пациент не имеет хронических заболеваний, то ему достаточно около трех литров жидкости в сутки», — сказала врач.

При этом важно обращать внимание на наличие сопутствующих заболеваний у человека, отметила Бочарова. Так, для пациентов с сахарным диабетом существуют даже специальные рекомендации по организации восстановления водного баланса. От того, как будет протекать этот процесс, зависит течение болезни и уход ее в более тяжелую фазу.

«Есть рекомендации, где указано, что такой пациент должен восстанавливать баланс, употребляя минерализованную теплую жидкость в объеме 70-80 миллилитров каждый час», — сказала медик.

Не рекомендуется сильно увеличивать количество жидкости тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. В некоторых случаях это даже может быть опасно, подчеркнула Бочарова.

«Увеличивать количество жидкости более двух с половиной литров в сутки — это большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Это всегда риск для компенсации сердечно-сосудистой недостаточности. Поэтому сильно увеличивать объем жидкости таким пациентам нецелесообразно и даже в некоторых случаях опасно», — заключила врач.

Что касается утверждений, что больным COVID-19 нужно, напротив, снижать объем употребляемой жидкости, это миф, заверил врач, клинический фармаколог Родион Осешнюк. Именно вода помогает бороться с одним из механизмов, с помощью которых вирус одолевает организм.

«Если вы заболели новой коронавирусной инфекцией, обязательно нужно пить больше жидкости. Это связано с тем, что один из механизмов повреждения ткани COVID-19 — это микротромбозы. И чтобы с ними справиться, необходим достаточный уровень жидкости в организме. Поэтому обязательно пейте побольше теплых напитков — различных морсов, компотов, чаев, и будьте здоровы», — заключил врач.

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