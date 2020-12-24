«Судьба так распорядилась»: Маковецкий признался, почему у него нет детей

Актер Сергей Маковецкий рассказал, почему у него нет родных детей, несмотря на то, что он женат уже 37 лет. Своими переживаниями артист поделился в интервью Борису Корчевникову.

Маковецкий признался, что в молодости он и его супруга жили довольно бедно — они ютились в небольшой комнате. Артист понимал, что всем вместе там им будет тесно. Из-за своего бедственного положения супруги долгое время не заводили ребенка.

«Ну, куда бы я принес младенца? В эту комнату? Я же все-таки мужчина и должен обеспечивать семью. Я не стал требовать у Елены (жена Маковецкого — прим. ред.) ребенка. Судьба так распорядилась», — рассказал актер.

Позже пара и вовсе отказалась от идеи заводить детей. Однако Маковецкому все же было кого воспитывать. В первом браке у его супруги родился сын Денис. Артист принял мальчика как родного.

«Я всегда его любил и обожал. И сейчас люблю его и обожаю. Денис очень умный, талантливый», — поделился Сергей Васильевич.

Артист рассказал, что у него с сыном жены отличные отношения, а когда случаются семейные споры, актер всегда на стороне молодого человека.

Как писал 5-tv.ru ранее, Сергей Маковецкий признался, что инфицирован коронавирусом.