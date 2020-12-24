«Нашел утешение в романе»: директор Алибасова о состоянии продюсера после развода

Мировой суд официально расторг брак Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Итоговое заседание по данному делу состоялось 24 декабря, однако ни один из супругов на него не пришел. И если позицию актрисы еще можно понять — из-за постоянных скандалов и склок ее состояние резко ухудшилось, то о причинах неявки продюсера, некогда преисполненного решимости, можно было только догадываться.

Чтобы развеять слухи, PR-директор музыканта Вадим Горжанкин вышел на прямой диалог со СМИ и пояснил: его начальник просто неважно чувствовал себя сегодня. Виной всему, по словам мужчины, — отравление Бари Каримовича лекарственными препаратами, из-за которого его даже пришлось госпитализировать.

«После последнего отравления он принял решение не посещать заседание. Но он не изменил своего решения — намерен разводиться», — отмечал Горжанкин.

Говоря о причинах расставания Алибасова с Федосеевой-Шукшиной, директор продюсера отмечает, что тот не смог простить супруге открытых и якобы беспочвенных обвинений в мошенничестве с квартирами.

Речь идет о недвижимости в Новой Москве. Изначально актриса оформила дарственную на имя возлюбленного. Затем, узнав, что он продал апартаменты другу Сергею Моцарю, решила в судебном порядке отменить первую сделку. Лидия Николаевна уверяла: она не планировала дарить квартиру супругу.

«Зачем он эту квартиру продал? Ему были необходимы деньги на лечение. Сейчас он находится в сложной ситуации, потому что квартиру продал, деньги частично потрачены, и что будет дальше — неизвестно. Он продал квартиру абсолютно на законных основаниях», — подчеркнул PR-директор музыканта.

Вадим Горжанкин заметил, что единственным спасением для Бари Каримовича сегодня является его новая возлюбленная — беременная массажистка Виктория.

«Несмотря на то, что произошла вся эта ситуация, его все истории с личной жизнью, наверное, можно обосновать некоторой обидой. Может быть, в этом он нашел какое-то временное утешение», — констатировал представитель Алибасова.

5-tv.ru

Между тем он добавил, что в последнее время Виктория вообще не появляется в доме продюсера. Что послужило тому причиной — доподлинно неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие отношения царят сегодня между Бари Алибасовым и Лидией Федосеевой-Шукшиной.