Экстрасенс назвала неожиданную причину смерти светской львицы Ирины Шафировой

Экстрасенс Дарья Миронова рассказала, что могло стать причиной смерти светской львицы Ирины Шафировой, тело которой с размозженной головой нашли 22 декабря в Ружейном переулке в Москве. Предположительно, женщина выпала с 15-го этажа. В интервью Nation News. Миронова отметила, что при жизни у Шафировой были проблемы в личной жизни. Однако, по мнению провидицы, смерть женщины — это не самоубийство.

«Я считаю, что есть предпосылки для убийства, связанного с ее личной жизнью и финансовыми обязательствами и ее личными взаимоотношениями. Вероятность убийства максимальная. Есть некие силы у ее бывшей второй половинки, он не захочет оглашать все, что происходило внутри ее семьи», — сообщила экстрасенс.

Она добавила, что если случилось убийство, то оно точно было непреднамеренным. В том доме, из которого, предположительно, выпала Шафирова, находился человек, который связан с ее личной жизнью.

Тело Шафировой с размозженной головой было найдено в Ружейном переулке в Москве днем 22 декабря. Незадолго до гибели, по слухам. Ирина проходила лечение в психиатрической больнице. Ирина очень тяжело переживала развод со своим мужем бизнесменом Борисом Шафировым. В июле этого года ей диагностировали нервный срыв. Предварительной причиной гибели 45-летней женщины стало падение с большой высоты.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-супруг светской львицы Шафировой о причинах ее гибели.