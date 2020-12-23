«Хотела найти принца на белом коне»: Экс-супруг светской львицы Шафировой о причинах ее гибели

Бывший муж светской львицы Ирины Шафировой, тело которой с размозженной головой накануне нашли в Ружейном переулке в Москве, раскрыл детали ее гибели. Предположительно, женщина упала из окна 15 этажа. Но что послужило тому причиной — несчастный случай, убийство или она свела счеты с жизнью — доподлинно неизвестно.

В интервью MK.RU предприниматель Борис Шафиров рассказал, что развелся с погибшей два года назад. Впоследствии врачи диагностировали у Ирины нервный срыв. По словам бизнесмена, в качестве приоритетной версии произошедшего следователи рассматривают самоубийство. Комментируя предположения правоохранителей, Шафиров отметил, что его экс-супруга страдала от одиночества и мечтала найти любовь.

«У нее было одиночество, ушла из семьи, от любящего мужа, хотела найти принца на белом коне, который будет любить ее еще больше, наверное. Я ей говорил: „Приди в себя, у нас прекрасная семья“. Мне жаль, что все так получилось, она мне не чужим человеком была даже после развода, все-таки мать моих детей», — рассказал предприниматель.

По словам дочери погибшей, Ирина спалась от одиночества с помощью магии, которая также была очень популярна среди ее подруг.

«Она начала делать странные вещи. Приобрела карты таро, слушала медитации. Видела всякие разные вещи, могла предсказать будущее… Но такого, конечно, никто не ожидал», — поделилась наследница.

Бывший муж Шафировой добавил, что новость о смерти Ирины стала для него шоком. Незадолго до трагедии он общался с женщиной и планировал вместе встретить Новый год.

«За день до смерти мы с ней разговаривали, у нас были планы встретить вместе Новый год, как с детьми провести время, она хотела с подругами по Красной площади погулять. Она купила елку даже… Ничего не предвещало беды», — вспомнил Борис.

Теперь мужчина вернется в квартиру, где они жили со светской львицей, и всерьез займется воспитанием детей.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места гибели светской львицы в Ружейном переулке столичного района Хамовники.