«Сердце кровью обливается»: экс-любовница Тарзана сочувствует обманутой Королевой

После скандала с изменой Тарзана супруге-певице Наташе Королевой, главная его героиня актриса Анастасия Шульженко все не унимается — теперь она обсуждает в сети проблемы семейной пары и следит за жизнью бывшей соперницы.

На своей странице в Instagram несостоявшаяся разлучница Шульженко рассказала, что страдает бессонницей и смотрит по ночам новое шоу с участием Королевой. Более того, девушка видит в решении Наташи уехать на остров Занзибар для съемок реалити «Племя» связь с проблемами в личной жизни. Анастасия сообщила, что искренне сочувствует певице.

«Всю ночь смотрела новый телепроект „Племя“… Смотрела, и сердце кровью обливалось, хотя вы, наверное, как всегда, не поверите… Однажды мы тоже пытались спасти наши отношения в диких условиях… И, как бы нам ни хотелось, как бы мы ни старались сохранить нашу любовь, но к сожалению, ничего из этого не вышло…» — многозначительно написала Шульженко.

Instagram @anastasiya.shulzhenko

О неверности Сергея «Тарзана» Глушко супруге стало известно летом. Спустя месяц после 16-летней годовщины свадьбы поклонников пары поразило известие об измене стриптизера. Анастасия уверяла, что у нее с Сергеем любовь, что она даже ждет от него ребенка, но позже эта информация не подтвердилась. Сам Тарзан всячески отрицал чувства к актрисе, каялся перед женой и даже толкнул Шульженко, чтобы она не преследовала его после выступления. Девушка после потасовки заявляла о серьезных травмах и грозилась судом.

Постепенно конфликт сгладился, Наташа простила Сергея и посчитала, что он стал жертвой коварной мошенницы. Однако недавно Королева неожиданно для всех улетела на Занзибар, где вместе с участниками нового шоу телеканала «Пятница» живет в настоящем африканском племени. Она сменила имидж, заплела афрокосы, голыми руками добывает пищу и пытается забыть о скандале.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему на самом деле Наташа Королева решила отправиться на Занзибар.