Что нужно есть представителям знаков зодиака для привлечения удачи?

Не секрет, что вкусовые предпочтения очень индивидуальны. Однако, астрологи считают, что все же есть некоторые обобщения, которые позволяют сформировать идеальное меню для человека, согласно его знаку зодиака, пишет журнал «Лиза». Есть продукты и блюда, которые притягивают к людям удачу и счастье.

Овен

Как ни странно, но этот травоядный, на первый взгляд, знак — настоящий охотник. Он относится к стихии огня, поэтому больше всего на свете любит мясо. Хорошо прожаренный стейк или шашлык сделает Овна по-настоящему счастливым. А вот овощи и фрукты, напротив, отнимут у него силы.

Телец

Среди всех лакомств Тельцы отдают предпочтение мучному. Поэтому сладкая булочка или поджаристые блины придают представителям этого знака настоящую силу и притягивают удачу.

Близнецы

В целом люди этого знака неприхотливы — едят, что дают, нередко питаются на бегу. Но именно поэтому для них так важно есть сэндвичи. Этот вид перекуса, обычно не рекомендуемый диетологами, им просто необходим. А вот супы, напротив, не идут им на пользу.

Рак

Как истинно водный знак, Рак просто обожает морепродукты и рыбу. Эти продукты и правда придают ему сил, но, как ни странно блюдо его Фортуны — вишневый пирог! Причем, именно домашний.

Лев

Львы любят испанскую кухню. Одно из счастливых для них блюд — паэлья. Их прельщают ее размеры — ведь чем больше еды, тем для Льва лучше. Поэтому они ценят блюда, в которых много ингредиентов, и они не слишком сильно измельчены.

Дева

Девы любят овощные салаты. Они готовы поглощать свежие овощи круглые сутки — на завтрак, обед и ужин. И в перерывах. Но особенно сильно им придает тонус ананас. Его рекомендуется есть хотя бы раз в неделю.

Весы

Весы ценят полноценную трапезу, причем, желательно, в хорошей компании. Любят угощать и умеют это делать от души и со вкусом. Самое счастливое блюдо для них весьма диковинно — салат из груши и яблока.

Скорпион

Люди этого знака не склонны делать из еды культ. Они ценят в пище ее способность давать энергию. И в этом плане им лучше всего подходят блюда из грибов. А уж если их собрать своими руками! Сил будет хоть отбавляй.

Стрелец

У представителей этого знака нет конкретного блюда силы. Они любят кулинарные эксперименты и одинаково могут порадоваться хоть итальянской пасте, хоть мексиканской кесадилье. Им подходят блюда экзотические, и важно соблюдать правило разнообразия на столе.

Козерог

Козероги любят рыбные блюда. Но лучше всего на них влияют овощи, причем, особенно — приготовленные на гриле. Тем более — на живом огне, на природе, да в хорошей компании.

Водолей

Не сильно привередливый к пище знак зодиака. Любят каши, причем традиционные для русской кухни — перловку, гречу, горох. Зато очень ценят сервировку стола — в этом они настоящие эстеты.

Рыбы

В еде они отдают предпочтение рыбным блюдам. Но больше всего энергии им приносят кушанья из овощей — жареных, тушеных, свежих, в любом виде. Если есть их регулярно, Рыбы почувствуют себя счастливыми и будут притягивать нужное окружение.

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