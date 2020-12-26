Взяла декретный отпуск: Татьяна Арнтгольц готовится стать мамой

Актриса и телеведущая Татьяна Арнтгольц совсем скоро станет мамой, пишет «Дни.ру». На пополнение в семье звезды намекнул ее соведущий по программе «Жди меня» Александр Лазарев-младший.

Последний выпуск шоу в 2020 году он начал именно с этой чудесной новости.

«Как видите, я сегодня один. Но не волнуйтесь, новости хорошие, я бы даже сказал, по-новогоднему чудесные. Моя очаровательная соведущая взяла ненадолго декретный отпуск!» — раскрыл секрет Татьяны Александр.

Впрочем, этого следовало ожидать. Не так давно Арнтгольц тайно вышла замуж за звезду сериала «Кухня» Марка Богатырева. Влюбленные так тщательно скрывали свой роман, что об их бракосочетании все узнали, спустя лишь несколько дней. Известно, что познакомились селебрити в 2018 году.

Однажды, в одном из редких интервью Марк признался, что бесконечно счастлив встрече с Татьяной. По его словам, красотка так пленила его своей женственностью и мудростью, что он более не хочет «знать других женщин».

«Сейчас я определился со своей любовью, семьей. Это взрослое осознанное решение. Я как человек стал двигаться в сторону семьи, мужских поступков, ответственности. Мне это преобразование нравится», — делился с публикой Богатырев.

Instagram @marchi25

Как бы то ни было, весть о грядущем пополнении в семье влюбленные пока никак не комментировали. При этом фолловеры Татьяны в Instagram отмечают, что за последние несколько месяцев ее фигура действительно изменилась, а лицо стало более округлым.

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