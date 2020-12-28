Начало 2021 года, по прогнозам астрологов, будет неоднозначным и довольно напряженным. Как рассказала 5-tv.ru астролог Алена Никольская, первая неделя января благоприятна для того, чтобы заняться собой и своими отношениями.

Пока Венера находится в Стрельце, это прекрасное время, чтобы завести новый роман или вдохнуть новую жизнь в старый. Это великолепное время для того, чтобы побыть вместе, что-то вместе сделать, рассказать о том, как вы друг друга любите, как для вас важен этот человек.

Но уже 6 января Марс перейдет в Тельца, а 8 января Меркурий тоже поменяет знак и переместится в Водолея. И это очень важные события, потому что они сделают январь месяцем не только позитивных аспектов, но и довольно напряженных. Но именно в это время можно очень многого добиться. Главное — контролировать себя, не ввязываться в разного рода рискованные мероприятия.

«Любой адреналин под жестким запретом. Вы можете пострадать на дороге, вы можете пострадать от перепалок или стычек просто на пустом месте с разными людьми — как со своими знакомыми, так и просто с посторонними. Сейчас люди захотят доказать свою правоту, показать то место, которое они должны занимать, и просто не переживут, если с них снимут корону. Они будут доказывать, что они истина в последней инстанции», — предостерегает Никольская.

Таким образом, во избежание проблем следует думать, когда, что и кому вы говорите. Кроме того, астролог советует избегать места, в которых собирается много людей, особенно чем-либо недовольных. По всему миру люди будут стремиться высказывать свою точку зрения, и она может сильно расходиться с позицией окружающих, из-за чего возможны стычки и даже вооруженные конфликты.

В январе также может выйти из-под контроля и наша матушка Природа, что приведет к разного рода катаклизмам. Поэтому стоит пока по возможности отложить поездки, полеты и вообще любые перемещения. Из-за планеты Уран, которая отвечает, в том числе, и за авиасообщение, в лучшем случае могут возникнуть накладки, и вы опоздаете в нужное место, а в худшем случае может случиться непоправимое.

В середине месяца, 13 января, прямо на Старый Новый год произойдет новолуние, и ближайшие к этой дате дни будут особенно непростые.

«Буквально у нас все будет вокруг нас искрить от разных неожиданностей, когда нам кажется, что все вроде бы запланировали, но знаете, как говорят, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Вот так это будет в январе и феврале. Все будет буквально в долю секунды меняться», — прогнозирует астролог.

По словам Никольской, в таких обстоятельствах лучше всего будет отпустить ситуацию и позволить себе подстраиваться под происходящее. Если у вас получиться так сделать, все будет хорошо.

В конце месяца, 30 января, нас ждет полнолуние, а Меркурий развернется в ретроградное движение. Поэтому почти до конца февраля будет лучше постараться никуда ни летать, ни подписывать никаких важных документов, ни заключать никаких договоров, ни выходить на новую работу. Поставьте все на паузу и просто делайте привычные текущие дела. Все остальное нужно либо успеть сделать до 8 января, либо отложить до конца февраля.

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