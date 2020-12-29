Рисковала жизнью: Кузьминой диагностировали перелом после «Ледникового периода»

Не только для Ольги Бузовой шоу «Ледниковый период» закончилось переломанными ребрами. Пострадала от тяжелых физических нагрузок и лидер соревнований — актриса Ольга Кузьмина. Несмотря на то, что профессиональный партнер — фигурист Александр Энберт — ограждал ее от падений, о себе дали знать тяжелые поддержки и другие высококлассные технические элементы.

Накануне в интервью Ивану Урганту «рыженькая» из сериала «Кухня» призналась: травму получила в разгар соревнований. Превозмогая боль, худенькая красавица продолжала ходить на тренировки и раз за разом доказывала жюри, что танцует на льду не хуже оппонентов. Узнала о своем диагнозе звезда лишь по завершении проекта.

«У девочек особенно болели ребра. Но так как это было постоянно и у всех, я в какой-то момент перестала обращать на это внимание. Ну болит и болит, куда деваться? Когда мы закончили, появилось время, я просто из любопытства <…> сделала рентген. Лучше б не делала… Ну, зато ценность всех наших элементов возросла. Было сломано ребро», — поделилась с телеведущим Кузьмина.

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Известно, что в случае с Ольгой Бузовой и ее поврежденными ребрами медики сразу начались бить тревогу: еще одна сложная поддержка, и осколок может проткнуть легкое. Учитывая всю серьезность диагноза, «рыженькая» продолжает настаивать, что из-за одного ребра никогда бы не сдалась. Напротив, даже ощущая сильную боль, она просила партнера научить ее «чему-нибудь посложнее», чтобы вырвать победу.

«Я сама напросилась. Это же была моя инициатива. Я сама во всем виновата!» — иронично подметила Ольга Кузьмина.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Ольга Кузьмина и Александр Энберт отреагировали на победу в «Ледниковом периоде» и почему теперь им грустно.