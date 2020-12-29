«Я прикипел»: Билан рассказал, что любит в Петровой из «Пацанок» больше всего

Слухи вокруг «необычных» отношений певца Димы Билана и звезды шоу «Пацанки» Насти Петровой растут в геометрической прогрессии. Пара не дает никакой конкретики, а лишь подогревает сплетни трогательными совместными фото в Instagram и нежными роликами в TikTok.

В одном из последних интервью девушка заявила, что сама не понимает, как охарактеризовать этот «союз» — творческим или любовным. Однако отметила, что, находясь рядом, с артистом чувствует себя максимально комфортно, да и он, к слову, не против такого общения. Регулярно приглашает «пацанку» в загородный дом, возит к лучшим стилистам и не только.

«Счастье любит тишину», — подвела итог всем пересудам Настя.

А также добавила: если кто-то желает знать большего, верная дорога ему к самому Дмитрию. Петрова пояснила, что действительно не может знать наверняка, испытывает ли к ней трепетные чувства Билан или нет.

И спустя несколько дней артист вышел на открытый диалог. В эфире YouTube-шоу «ДаДа — НетНет» он отметил, что считает Настю удивительно искренним и настоящим человеком, каковых сегодня мало.

«Мне так не хватало человеческого общения. Потому что все эти „искаженные зеркала“ в шоу-бизнесе: дружим — не дружим, здороваемся — не здороваемся… Честно сказать, я прикипел! Мне нравится, как она воспринимает эту жизнь, пройдя через такое количество испытаний, как она меняется. И как она становится интересной девушкой», — поделился с публикой Билан.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial)

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем Настя Петрова и Дима Билан занимаются в загородном доме, когда остаются наедине.