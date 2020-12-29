«Не мог дышать»: Виторган вспомнил, как оставил первую жену ради Аллы Балтер

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Анастасия Шадская
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27 декабря народному артисту РФ исполнился 81 год.

«Не мог дышать»: Виторган вспомнил, как оставил первую жену ради Аллы Балтер

Фото: ТАСС / Новодережкин Антон

Актер Эммануил Виторган уже 20 лет вместе с Ириной Млодик, но до сих пор вспоминает свою вторую супругу Аллу Балтер. Он ушел к ней от первой жены Тамары Румянцевой, несмотря на маленькую дочь Ксению. С Аллой народный артист РФ прожил в любви и согласии до самой ее смерти от рака в 2000 году.

Эммануилу Виторгану 27 декабря исполнился 81 год. В эфире программы «Судьба человека» он еще два года назад рассказывал Борису Корчевникову, что именно Алла Балтер, мать его сына Максима, была главной любовью его жизни. Она покорила его с первого взгляда.

«Мы играли любовную пару в одном из спектаклей. Она была необычайно красивой. Я был женат, — признался Виторган. — У меня не было причины сказать жене, что я не могу больше жить с ней. Это было мучительно и неимоверно грустно».

Роман с Аллой развивался молниеносно — они были вместе на репетициях и вне их, постоянно запирались в гримерке, не могли наглядеться друг на друга.

«Я просто не мог дышать. Меня колотило всего. Такого чувства я никогда не испытывал к женщине», — рассказал артист.

Выполнить долг перед женой Тамарой и дочкой Ксенией он не смог. Уйдя их семьи, он на многие годы лишился общения с дочерью — бывшая жена запретила им видеться.

«Я понимал несправедливость по отношению к Тамаре. Но я должен был уйти», — сказал Виторган.

ТАСС / Кузьмина Татьяна

Брак с Аллой Балтер был долгим и счастливым — они провели вместе три десятилетия. Однако в 2000 году вторая жена Виторгана умерла от рака позвоночника. После этого актер почти сразу сошелся с ее подругой Ириной Млодик. В 2003 году они поженились.

Никто из друзей, родных и поклонников не мог понять такого поступка. Актер Максим Виторган отказался идти на свадьбу отца, считая это предательством по отношению к покойной матери. Однако позже именно Млодик помогла звездному супругу вновь начать общение со взрослыми детьми.

Несмотря на всеобщее осуждение, Виторган вновь нашел свое счастье. А в 2018 году снова познал радость отцовства — у них с Ириной родилась дочь Этель. Годом позже суррогатная мать подарила им и вторую девочку, которую назвали Кларой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Млодик трогательно поздравила Виторгана с 81-летием.

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