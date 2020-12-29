Телеведущая Лариса Гузеева в этот Новый год удивит всех непривычным образом. Недавно в Москве прошли съемки очередного «новогоднего огонька» с участием звезд Первого канала. Но больше всех собравшихся поразила ведущая «Давай поженимся!».

Instagram @_larisa_guzeeva_

Все знаменитости выбрали разные праздничные образы. Принарядилась и Гузеева: платье в пол, обилие блесток, пиджак с боа. Но самое главное — яркий макияж и непривычная прическа. Гузеева сделала челку и закрутила волосы в стильный пучок.

На съемках с известной актрисой была и ее 20-летняя дочь Ольга Бухарова. Именно она придумала подвести Гузеевой глаза подводкой и срочно поменять прическу. А платье для новогоднего праздника сшили всего за четыре дня.

Увидеть Ларису Гузееву в новом образе можно будет уже 31 декабря.

Ранее 5-tv.ru писал про критику Гузеевой в адрес обманутых с помощью ее имени людей.