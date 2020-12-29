Названа официальная причина закрытия «Дома-2»

Руководитель «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, почему было принято решение закрыть «Дом-2». По его словам, проект перестал быть рентабельным, что вынудило руководство телеканала ТНТ отказаться от продолжения трансляции шоу.

«Безусловно, предельно популярный в начале своего, да и в середине, на пике своего развития, он (проект „Дом-2“ — ред.) стал серьезно терять аудиторию в последние годы. И в последние два года стал нерентабельным. То есть, проект достаточно дорогой, и он начал приносит телеканалу убытки», — заявил Жаров.

Глава холдинга также отметил, что предпринимались попытки реформировать телепроект, однако они оказались не очень успешными.

Жаров также заострил внимание на том, что решение принимало именно руководство ТНТ.

«Я хочу подчеркнуть, что это было решение руководства телеканала — отказаться от данного реалити-шоу. Но мы его поддержали, потому что мы четко видели, сколько денег мы на нем теряем», — сказал глава «Газпром-Медиа Холдинга».

ТНТ 18 декабря объявил о закрытии проекта «Дом-2». О том, что скандальное шоу больше не будет выходить в эфир пресс-служба канала сообщила в интервью ТАСС.

«Газпром-Медиа Холдинга» управляет несколькими телеканалами, куда, в том числе входит и ТНТ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых громких скандалах, которые случились за время существования «Дома-2».