Порно, любовь и смерть. Самые громкие скандалы «Дома-2»

Закрытие телестройки «Дом-2» спустя 16 лет в эфире стало настоящей сенсацией. За время проекта многие участники успели стать настоящими знаменитостями, кто-то действительно построил любовь, а кто-то, увы, обрел вечный покой. К шоу было очень противоречивое отношение у зрителей, но вспоминать его яркие моменты, однозначно, будут еще не раз. Издание «Утро.ру» собрало самые громкие скандалы, которыми прославилась программа.

Порно-звезда

Всего 56 дней провела на проекте Елена Беркова. Уйти ее вынудили вскрывшиеся подробности ее неоднозначной биографии. В тот момент мало кто знал, что девушка до прихода на шоу была настоящей порно-актрисой. Ее выгнали, однако карьеру артистки фильмов для взрослых она не оставила. Тогда скандал принес Берковой бешеную популярность. Последняя картина с ней вышла в 2017 году.

Instagram @berkova

Коварные моллюски

Другая участница выбыла из шоу по состоянию здоровья. Виктория Карасева съела в ресторане пиццу с морепродуктами, в одном из кусочков оказался осколок ракушки. Он повредил девушке пищевод, она едва не умерла. После трагедии она долго восстанавливалась, а спустя годы даже смогла засудить заведение, где обедала в тот злосчастный день. Ее избранник Вячеслав Дворецков также покинул проект, через некоторое время они поженились.

Instagram @torikaraseva

Жертва стремления к идеалу

Егор Холявин, так и не построивший отношения на проекте, стал одержим новой мечтой. Молодой человек захотел стать живой копией Кена. Для этого он неоднократно ложился под нож пластических хирургов, сбросил 100 килограммов. Однако здоровье Егора пошатнулось, он чуть не умер от истощения.

Instagram @egor_holyavin

Убийство

За время существования проекта ушло из жизни более десяти его участников. Самая громкая смерть случилась в 2010 году. В Петербурге был жестоко убит артист Андрей Кадетов в возрасте 23 лет. Молодому человеку нанесли 14 ножевых ранений. Позже его убийца был найден, его приговорили к 11 годам колонии. По одной из версий, он совершил преступление на почве ревности. У Кадетова остался маленький ребенок и жена, с которой он планировал развестись.

Instagram @andrey_kadetov

Кровавые страсти

Как минимум одной паре удалось построить любовь на шоу, однако поженились молодые люди уже за периметром «Дома-2». Виктория Романец и Антон Гусев стали супругами в 2017 году. В их семье бушуют нехилые страсти. Так, в 2019 году девушка шокировала подписчиков в соцсети видео, на котором показала свою квартиру, забрызганную кровью. В кадре появилась и сама хозяйка — голая и тоже в крови. Оказалось, что она устроила мужу разборки из-за телефонного разговора с экс-супругой.

Insatgram @_viktoriya_14

Ранее 5-tv.ru писал о реакции звезд на закрытие «Дома-2».