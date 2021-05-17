Как заставить мужчину думать о себе — ТОП-6 эффективных техник

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Рита Цветкова
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Психолог и гипнотерапевт Ирина Маслова рассказала, как превратиться из друга в желанную возлюбленную.

Как заставить мужчину думать о себе — ТОП-6 эффективных техник

Фото: YAY / TASS

Психолог, гипнотерапевт и женский тренер Ирина Маслова рассказала, как заставить избранника увидеть в вас не «своего парня», а притягательную спутницу. Ее советы помогут и тем, кто ощущает, что чувства в паре остыли, и возлюбленный все меньше обращает внимание на свою половинку. По словам эксперта, выполнение этих шести техник изменит не только отношение мужчины, но и ваше собственное видение женской привлекательности.

Мысленные поглаживания

Даже если вы общаетесь не в живую, а, например, по телефону или в социальных сетях, этот метод работает. Нужно представить во время разговора, что вы держитесь за руки, гладите собеседника по голове, плечам. Важно представить, как бы это выглядело вживую, и выбрать наиболее приятный для вас образ.

Говорящий взгляд

Вы хоть раз пытались определить, куда смотрите во время разговора с мужчиной? Если изучаете свой маникюр или ищете от волнения предмет обстановки, за который можно зацепиться взором, вы едва ли выглядите соблазнительно. Глядеть прямо в глаза или между бровей не нужно — это сигнал защиты или, наоборот, нападения.

Чтобы предмет обожания почувствовал вашу симпатию и проникся расположением к вам, смотреть лучше всего на кончик носа или губы — внимание к этим интимным зонам действует на сильный пол невероятно сильно. Парень тут же расслабится, улыбнется и настроится на романтический лад.

YAY / TASS

Нежные обращения

Возможно, в вашем общении с особенным мужчиной не принято (пока) говорить фразы: «Мой хороший», «Мой дорогой и любимый», «Как здорово, что мы рядом». Но произносить их надо все равно — про себя. На уровне интуиции избранник почувствует трепетное к себе отношение, с вами ему станет очень тепло, комфортно, он подсознательно ощутит доверие к вам и привязанность.

Три касания

Все самые милые и приятные жесты, взгляды, прикосновения, которые находят отклик в сердце кавалера, нужно закреплять тройным повторением. Возможно, в первый раз возлюбленный не заметил, как вы нежно посмотрели на него, но не стоит думать, что это от безразличия. Просто мужчины с трудом переключают внимание, нужно им помогать. Разумеется, физический контакт вызовет самый скорый эффект.

Слова силы

Звать понравившегося парня зайкой — плохая идея. Малышом — еще хуже. Мужчинам нравится быть в сильной позиции, поэтому все эти детские ласкательные прозвища только охлаждают их пыл и страсть к избраннице. Поэтому, встречая мужа у порога, обратитесь к нему: «Добытчик пришел!» — действует безотказно.

Еще один прием женам на заметку. Если муж пришел с работы и сразу упал на диван перед телевизором, а вам хочется общения — пойдите на кухню и начните готовить или разогревать обед. Потом подойдите к любимому и тихо скажите на ухо: «Я на кухне», после чего сразу уходите. Он не сможет оставить без внимания ни ужин, ни вас.

YAY / TASS

Повод похвастаться

Похвалиться достижениями любят многие. Поэтому дав мужчине такую возможность, вы мгновенно расположите его к себе. Попросите рассказать любую историю его успеха: о любимом хобби, победах в учебе, карьере, спорте. Вы увидите, как расцветет кавалер — хватай, пока горяченький!

Все эти маленькие хитрости помогают не только в общении с противоположным полом, но и с друзьями и близкими, пишет Wday.ru. Дело в том, что позитивный настрой в отношении собеседника постепенно входит в привычку, что меняет природу человека, делает его более чутким и понимающим. Женщине важно ощущать свою силу, уверенность, любить себя. Осознав собственную привлекательность, вы легко добьетесь ответного чувства.

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