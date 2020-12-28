Сообщения об очередной жертве домашнего абьюзера в последнее время появляются с пугающей частотой. Мужчины жестоко расправляются с возлюбленными, их детьми и родными. Недавно стример Mellstroy избил девушку во время трансляции в сети, еще один стример, известный под псевдонимом Reeflay, показывал издевательства над подругой в прямом эфире. После девушка умерла на глазах сотен людей, которые смотрели трансляцию в сети.

Это новая волна насилия или дело обстоит в резком скачке психических заболеваний?

Психолог Татьяна Поддубная объяснила, что причин подобному может быть много. Она рассказала, как по малейшим признакам распознать потенциального абьюзера и что делать, чтобы расстаться с ним без риска для собственной жизни.

Корень зла

Когда случается громкое убийство во внешне благополучной семье, во всем принято винить психиатрию. Да, шизофрения бывает куда чаще, чем принято считать. Причем далеко не каждый поймет, что рядом живет человек с этим заболеваем.

Однако при наблюдении врача и соблюдении всех рекомендаций пациенты с шизофренией не опасны — жестокость им, как правило, не свойственна.

«Люди с этим заболеванием погружены в мир своей внутренней реальности, они наедине с собой ведут разговоры с голосами в голове, стараются скрываться от нахождения в социуме», — рассказала Поддубная.

Более вероятно, что на изощренное убийство пойдут люди с антисоциальным расстройством личности. Им свойственно болезненно идеализировать партнеров, а потом резко переходить к агрессии, если что-то не вписывается в их представления о правильном.

«На замену мгновенно выходит другая часть — жестокая, холодная, садистическая. Человек совершает преступление, совершенно не испытывая мук совести и раскаяния», — пояснила психолог.

Особенно унижает таких мужчин измена. Они перестают контролировать себя и просто отпускают темную сторону души на свободу. В итоге — издевательства, пытки, жестокие убийства.

ТАСС / Fotostand / K. Schmitt

Как вовремя вычислить абьюзера?

Увы, понять, что за фасадом любящего и верного семьянина скрывается жестокий и расчетливый убийца, непросто. В конфетно-букетный период абьюзеры способны очаровать любую женщину. И возникает риск, что такой идеальный образ будет накладываться на поведение мужчины, даже когда находиться с ним уже опасно.

«Ей самой проще не верить в реальность», — привела пример Поддубная.

Абьюзеры — тонкие психологи и отлично вычисляют женщин-мазохисток. Тех, кого мучили в детстве, жертв неудачных отношений. Многие из них, как бабочки на огонь, сами летят в руки садистов, пишет Starhit.ru.

Очень часто виноваты установки, данные девушкам еще в семье. Бьет — значит любит. Лучше жить с таким мужчиной, чем одной. Вместе ради детей.

Как уйти от насильника в семье?

В любых абьюзивных отношениях главное — уйти. Женщине нужно отказаться жить с болью и унижением. Многие боятся, что расставание не положит конец издевательствам мужа, и остаются жить с ним. Именно на это и рассчитывают подобные мужчины.

«Уход от абьюзера — это, прежде всего, результат работы над собой, над своими психологическими проблемами. И если женщина сможет стать уверенней в себе, она перестанет бояться, то абьюзер перестанет восприниматься властным человеком», — убеждена Татьяна Поддубная.

Также не надо бояться сообщать о происходящем в семье друзьям, родственникам или полиции. Многие насильники и садисты боятся огласки, особенно если берегут свою репутацию.

Ранее 5-tv.ru приводил советы хироманта о том, как по рукам определить абьюзера.