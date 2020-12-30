«Лежат в красной зоне»: что известно о состоянии Пахмутовой и Добронравова

Композитор Николай Добронравов и поэт-песенник Александра Пахмутова попали в больницу с коронавирусом 11 декабря. Стало известно как сейчас чувствует себя знаменитая семейная пара, пишет Starhit.ru.

«Помощь пока не нужна, состояние стабильное, ухудшений нет», — рассказал источник из окружения знаменитой семьи.

Супруги находятся в группе риска: Пахмутовой — 91 год, а Добронравову — 92. 23 декабря стало известно, что их состояние улучшилось, и чета идет на поправку. Речь шла о возвращении из больницы домой. Но спустя неделю оказалось, что выписки пока не предвидится. Пахмутова и Добронравов, по словам источника, «лежат в красной зоне».

Пара поженилась в 1956 году. Несмотря на долгий брак, композитор и поэт так и не обзавелись детьми. Их продолжением стали созданные в соавторстве легендарные композиции, которые до сих пор слушает и любит вся страна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как протекает болезнь Александры Пахмутовой и Николая Добронравова.