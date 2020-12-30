«Беспокоит отсутствие жизненной энергии»: адвокат Алибасова боится за его жизнь

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Егор Измалкин
Эксклюзив 1 465

Звездный защитник считает, что продюсеру необходима поддержка.

Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; 5-tv.ru

Адвокат продюсера Бари Алибасова Сергей Жорин заявил, что очень обеспокоен состоянием своего подопечного и считает, что звезде необходима поддержка. Об этом юрист сообщил 5-tv.ru.

«У меня очень нехорошие предчувствия в отношении Бари Каримовича Алибасова. Он всегда полон энергии, жизненной прежде всего, это чувствуется во всем. А последний год, или даже полгода, я чувствую, что, да и сам он в этом признавался - он устал жить», — отметил адвокат.

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С одной стороны, по словам Жорина, Алибасов выставляет все это в «стебном формате», но, с другой, адвокат понимает, что это не шутка. Он отметил, что уже не в первый раз продюсера спасает сын — Бари Алибасов-младший.

«Меня беспокоит отсутствие жизненной энергии у Алибасова, увлечение алкоголем последние год-два. Ранее он не был в этом замечен», — уточнил адвокат.

По словам Жорина, заявлявшего о намерениях покончить с собой продюсера необходимо поддержать, чтобы тот смог снова ощутить себя нужным и любимым. Защитник считает, что ему надо напомнить о том, что еще есть творческие перспективы, кроме участия в телешоу. Особенно, отметил юрист, стоит вспомнить о Бари Каримовиче в канун Нового года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алибасов попал в больницу после падения с лестницы в собственном доме. При этом появилась информация, что он был нетрезв. Продюсер отделался ушибами и ссадинами и сейчас приходит в норму.

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