«Настроен всерьез»: Алибасов сообщил Жорину, что собирается покончить с собой

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Виктория Андреева
Эксклюзив 2 271

Звездный адвокат попросил родственников, друзей и близких продюсера незамедлительно направиться к нему домой.

Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Очередной звонок от Бари Алибасова поверг в шок звездного адвоката Сергея Жорина. Продюсер сообщил своему юристу, что намерен покончить с собой, и попросил совета, как сделать это максимально быстро.

В эксклюзивном интервью для 5-tv.ru Сергей Жорин признался: некогда веселый и беззаботный музыкант в разговоре с ним был подавлен. Что именно могло навести 73-летнего Бари Каримовича на мысль о суициде — доподлинно неизвестно.

«Если честно, после такого вопроса я впал в некоторый ступор, потому что пытался понять, то ли Бари Каримович шутит, то ли он всерьез настроен уйти из жизни. Я постарался развеселить Алибасова, как-то отшутиться, сказать, что пусть немножко подождет <…> и вообще, пока не вернет мне долг, чтобы даже не задумывался об этом!» — делился Жорин.

Положив трубку, юрист понял, что действовать важно крайне быстро. И, поскольку не имеет возможности лично удостовериться в добром здравии продюсера, обратился за помощью к общим друзьям из Москвы. Сергей Жорин не отрицает, что заявление Алибасова могло быть проявлением «черного юмора» на фоне непростой ситуации в семье. Однако все же опасается страшных последствий.

«Меня это очень сильно встревожило. Дело в том, что много лет назад, когда я также, к сожалению, был не в России, мне звонила супруга Александра Пороховщикова Ирина и говорила, что тоже устала жить. Я не воспринял эти слова всерьез и тоже отшутился. Но через несколько часов, к сожалению, узнал, что она реализовала свои слова», — констатировал звездный адвокат.

Пользуясь случаем, Сергей Жорин обратился ко всем родственникам, друзьям, близким и знакомым Бари Алибасова с просьбой проверить, в каком состоянии сегодня находится продюсер.

«Если действительно ему тяжело, пусть как-то его поддержат, потому что, конечно, этот год для всех, наверное, россиян и для Алибасова был не самым простым», — заключил юрист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бари Алибасов уже определился, кто получит его наследство.

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