Алкоголь, развод, «Виагра», обезьяна Маша: что творит Бари Алибасов?

Продюсера и шоумена Бари Алибасова скандалы окружают уже не то что годы, а десятилетия. Вспомнить только клип его подопечных группы «На-На» на песню Фаина, где впервые на российских телеэкранах были показаны сцены группового секса. Имя звезды то забывается, то всплывает в СМИ: романы, разводы, пьяные выходки. Однако особенно часто его персона мелькает в прессе и соцсетях последние пару лет. 5-tv.ru вспоминает самые громкие истории, связанные с Бари Каримовичем.

«Крот» и суд

Весной 2019 года Бари Алибасов попал в Институт имени Склифосовского с отравлением и ожогами пищевода, желудка и дыхательных путей. Выяснилось, что он выпил средство для очистки труб «Крот», перепутав его с соком. После этого инцидента пострадавший выдвинул иски на сто миллионов рублей в отношении производителя средства и сети, где оно было куплено. При этом Алибасов даже принес две пустые бутылки из-под злополучного чистящего средства в суд, однако иски удовлетворять не стали.

С тех пор отношения Бари Каримовича с «Кротом» стали притчей во языцех. А сам герой потом признавался, что коварный напиток «отбил ему память».

Развод и психбольница

Уходящий же год тоже стал для создателя группы «На-На» богат на события. Например, в апреле он намеревался сделать подтяжку лица, но испугался и не довел дело до конца, убежав от хирурга. Этой же весной он оформил подаренную ему супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной квартиру на помощника, что стало причиной для затянувшегося бракоразводного процесса. Дело под контроль даже было взято Следственным комитетом.

globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

А накануне своего 73-летия в июне Бари Каримович таинственно исчез. Позже выяснилось, что половину месяца он находился на лечении в наркологической больнице, в реанимации, а затем его перевели в психиатрическую клинику с амнестическим синдромом на почве злоупотребления спиртного. В спаивании отца Бари Алибасов-младший обвинил Ольгу Шукшину, Андрея Назарова и Валерия Юрина, но потом и сам был уличен в издевательствах над родителем. Тогда к делу подключились даже экстрасенсы и друзья звезды, заявившие, что знаменитость в опасности.

Новая любовь

Осенью всех поразили истории из личной жизни Бари Каримовича. Он влюбился. Причем новой избранницей Алибасова стала его помощница и танцовщица по имени Виктория, которая годится ему во внучки.

В соцсетях постоянно появлялись видео утех пары. Любовники даже заявили, что ждут ребенка и сообщили общественности, что назовут его Ковидом или Пандемией, однако многие сочли это пиар-ходом. Удастся узнать правду только через несколько месяцев, если наследник Бари и Виктории и впрямь появится на свет.

«Виагра», обезьяна, суицид

В ноябре этого года Алибасов снова попал в клинику с отравлением. На этот раз продюсера чуть не погубила передозировка «Виагрой». Затем выяснилось, что в этом была виновата обезьяна продюсера по кличке Маша, которой теперь может достаться наследство Алибасова.

По словам пиар-директора звезды Вадима Горжанкина, та перепутала лекарства продюсера, и он наглотался седативных препаратов. К слову, новость об этом очень развеселила бывшую возлюбленную Бари Каримовича Ляну Фридман, которая заявила, что «достоинство» разгулявшейся звезды нужно ампутировать и отдать студентам-медикам. А в последнее время Алибасов так устал от скандалов, что уже даже заговорил о намерениях покончить с собой.

Снова в больницу

Два дня назад полиции пришлось вскрыть квартиру продюсера из-за криков о помощи, так как он свалился с лестницы. Алибасова удалось застать живым и отправить в больницу, где у него были диагностированы ушибы проблемы с глотанием. Возможно, сыграл свою роль и алкоголь. Сын продюсера не исключает криминальную версию произошедшего.

По последним данным, Алибасова выписали из больницы, и его жизни ничего не угрожает. Однако, судя по состоянию, ему все же стоит оставить идею о громком праздновании Нового года, отдохнуть и подлечиться минералкой.